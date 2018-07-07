Пилот Формулы -1 попал в аварию во время практики: видео инцидента

Во время практики на гран-при Великобритании пилот Toro Rosso Брендон Хартли не сумел закончить свою серию. С автодрома Сильверстоун его забрала скорая.

В одном из эпизодов у его болида сломалась передняя подвеска, авто вылетело с трассы и врезалось в отбойник.

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После этого момента дирекция приостановила сессию, а на трассу прибыла скорая медицинская помощь. Пилота госпитализировали, однако участие в гонке в воскресенье он примет. Правда, стартует Брэндон Хартли с последней позиции.