Пилот перепутал Киев с Москвой: курьезное видео реакции пассажиров
Пилот авиакомпании Wizzair при посадке в Киеве ошибочно поздравил пассажиров с посадкой в Москве.
Видеозапись курьезной ситуации появилась на ютубканале Topfelya. Известно, что самолет направлялся из лондонского аэропорта Лутон в Киев.
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На видео слышно, что пилот сначала поздравляет пассажиров с успешной посадкой в Москве, а через несколько секунд исправляет себя и называет Киев.
В авиакомпании сообщили, что инцидент является случайностью, ведь рейс в Россию вылетел одновременно с самолетом в столицу Украины.
Пилот перепутал Киев с Москвой: смотрите курьезное видео
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