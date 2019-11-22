Пилот перепутал Киев с Москвой: курьезное видео реакции пассажиров

Пилот авиакомпании Wizzair при посадке в Киеве ошибочно поздравил пассажиров с посадкой в Москве.

Видеозапись курьезной ситуации появилась на ютубканале Topfelya. Известно, что самолет направлялся из лондонского аэропорта Лутон в Киев.

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На видео слышно, что пилот сначала поздравляет пассажиров с успешной посадкой в Москве, а через несколько секунд исправляет себя и называет Киев.

В авиакомпании сообщили, что инцидент является случайностью, ведь рейс в Россию вылетел одновременно с самолетом в столицу Украины.

Пилот перепутал Киев с Москвой: смотрите курьезное видео