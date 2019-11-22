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      Пилот перепутал Киев с Москвой: курьезное видео реакции пассажиров

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      Пилот перепутал Киев с Москвой / v-thailand.com

      Пилот авиакомпании Wizzair при посадке в Киеве ошибочно поздравил пассажиров с посадкой в Москве.

      Видеозапись курьезной ситуации появилась на ютубканале Topfelya. Известно, что самолет направлялся из лондонского аэропорта Лутон в Киев.

      К слову: Kyiv not Kiev: один из лучших аэропортов мира будет правильно писать название столицы

      На видео слышно, что пилот сначала поздравляет пассажиров с успешной посадкой в Москве, а через несколько секунд исправляет себя и называет Киев.

      В авиакомпании сообщили, что инцидент является случайностью, ведь рейс в Россию вылетел одновременно с самолетом в столицу Украины.

      Пилот перепутал Киев с Москвой: смотрите курьезное видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Курьезные новости авиация Москва
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