Пилот за 48 часов: о риске "вертолётопада" над Киевом

В Киеве есть четыре большие вертолётные площадки, одна из которых была построена для Януковича – тот планировал летать сюда из Межигорья. Еще не менее шести небольших площадок есть на крышах бизнес-центров, а также Апелляционного суда.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Людмила Кушнир.

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По ее словам, если бы какой-то бизнесмен захотел летать, например, с Труханова острова на крышу бизнес-центра в Киеве – это было бы крайне трудно сделать. Ведь он должен получить множество разрешительных документов: согласно действующему законодательству, над водой летать можно, а над жилыми массивами – нет.

Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве

Но самое интересное, как сообщила журналистка, пилотом вертолета может стать каждый. "В учебном заведении надо учиться 48 часов. Теория составляет 100 часов, а потом еще 50 часов самостоятельного обучения", – проинформировали в ​​киевской частной школе пилотов.

Гражданских вертолетов в Украине – до трех сотен, все они зарегистрированы в базе Госавиаслужбы. Сейчас набирают популярность экскурсии на вертолетах над Днепром. Например, получасовой полет над Гидропарком обойдется в пять тысяч гривен. Но слетать можно и в Межигорье, а также в Чернобыль или Умань. Разрешения на каждую экскурсию получают отдельно,

– отметила Людмила Кушнир.

И подчеркнула: вероятность того, что в небе столкнутся два вертолета, сведена к минимуму. Эксперты успокаивают: украинцам волноваться не следует, "вертолётопада" не будет.