В то же время спикер Воздушных сил добавил, что уже есть летчики, которые завершают обучение, и которые вот-вот уже должны прибыть в Украину и выполнять задачи здесь непосредственно. Предоставить больше деталей он не может, потому что это секретная информация.

Смотрите также Уничтоженными могут быть десятки российских Су-34: Украине нужно только разрешение США

Подготовка к "встрече" F-16

Отдельно Евлаш отметил, что вскоре также должны прибыть западные истребители. Подготовка инфраструктуры для них подходит к концу. Военный добавил, что враг, конечно, будет охотиться на F-16, поэтому проводится комплекс мероприятий для обеспечения их безопасности от будущих ударов.

Украине нужно большое количество пилотов и инженеров, которые будут обслуживать самолеты. Поэтому подготовка технических специалистов происходит непрерывно – одни возвращаются с учений, на их место прибывают другие.

По словам Евлаша, некоторая часть специалистов уже подготовлена и находится в ожидании на F-16. Они сейчас имеют возможность обменяться полученным опытом и навыками с собратьями.

Ранее в Воздушных силах оценили угрозу возможного срыва Россией передачи F-16.

Напомним, что передать Украине F-16 обязались четыре страны – Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. В целом речь идет о более 80 истребителей, которые поставят в течение 2024 – 2028 годов.