10:07
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Пилоты Ferrari разместили на своих болидах надписи в память о жертвах обвала моста в Генуе

26 Читати новину українською
Пилоты Ferrari разместили на своих болидах надписи в память о жертвах обвала моста в Генуе
Пилоты Ferrari разместили на своих болидах надписи в память о жертвах обвала моста в Генуе / twitter Ferrari

На этапе Формулы-1 в Бельгии, который состоялся 24-26 августа, пилоты итальянской команды Ferrari вышли в болидах, на которых была надпись в память о погибших в результате обвала моста в городе Генуя.

На авто были нанесены контуры моста, а также надпись на итальянском языке "Nei nostri cuori" (В наших сердцах).

Читайте также: Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии

Стоит отметить, что пилот Ferrari Себастьян Феттель, стартовавший вторым, сумел выиграть гонку. Его напарник Кими Райкконен сошел с трассы на 9-м круге.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. В результате обвала сооружения погибло более 40 человек.

Теги: Новости спорта Формула-1 Ferrari Обвал моста в Генуе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Даики Ито победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина за пределами родины
 5 марта 2012 , 08:59
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Провальная игра, цирк имени Пятова. "Байер" - "Шахтер" - 4:0. ВИДЕО
 23 октября 2013 , 20:25
"Челси" и МЮ бьются за Кавани
 17 июля 2014 , 23:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук