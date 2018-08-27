Пилоты Ferrari разместили на своих болидах надписи в память о жертвах обвала моста в Генуе

На этапе Формулы-1 в Бельгии, который состоялся 24-26 августа, пилоты итальянской команды Ferrari вышли в болидах, на которых была надпись в память о погибших в результате обвала моста в городе Генуя.

На авто были нанесены контуры моста, а также надпись на итальянском языке "Nei nostri cuori" (В наших сердцах).

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Стоит отметить, что пилот Ferrari Себастьян Феттель, стартовавший вторым, сумел выиграть гонку. Его напарник Кими Райкконен сошел с трассы на 9-м круге.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 серпня 2018 р.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. В результате обвала сооружения погибло более 40 человек.