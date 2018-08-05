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Пинк неожиданно отменила концерт в Австралии: известна причина

97 Читати новину українською
Пинк
Пинк

Популярная певица Пинк недавно отменила концерт в Австралии из-за проблем со здоровьем. Однако впоследствии в сети появились снимки, на которых артистка отдыхала с детьми на пляже. Пинк решила объяснить ситуацию всем возмущенным сторонникам.

Сеть взбудоражили снимки американской певицы Пинк на семейном отдыхе. Фото не вызвали бы значительный резонанс, если бы накануне она не отменила концерт в австралийском Сиднее. Поэтому возмущенные поклонники с отчаянием просмотрели снимки.

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Артистка решила обратиться ко всем меломанам, которые приобрели билеты на ее концерт. Пинк объяснила: фото не показывают, что ей пришлось пережить за время австралийского турне. Артистка и ее дети – 7-летняя Уиллоу и 1-летний Джеймсон – уже дважды обращались к врачам за помощью.

"Папарацци не покажут вам два визита к врачу в течение двух дней, антибиотики, спрей для носа, спрей для горла, ежедневный плач ребенка, которому мама делает горячие ванны и говорит, что все хорошо. Они не покажут вам, как я лежу и пью воду в то время, как мои друзья пытаются отвлечь мою дочь, которая постоянно спрашивает, почему эти странные люди ходят за ними по пятам и снимают каждый ее шаг", – призналась Пинк.

 

Допис, поширений P!NK (@pink)

 

В защиту певицы стал Джастин Тимберлейк. Артист подтвердил, что сложно совместить гастроли с воспитанием детей. Особенно, если это женщина, на руках у которой – маленький ребенок.

"Как артист, который любит своих поклонников и старается быть хорошим отцом, я говорю: снимаю перед тобой шляпу! Лично я не представляю, как можно справляться с обязанностями мамы и певицы одновременно", – отметил Джастин Тимберлейк.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Музыка
Источник: 24 Канал
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