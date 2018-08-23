Пинк внезапно остановила свое выступление для поклонницы: трогательные кадры

Американская певица Пинк остановила концерт, чтобы обнять одну из поклонниц. На это у звезды была трогательная причина.

Популярная певица Пинк, менее известна как Алиша Мур, удивила всех поклонников во время концерта. Артистка внезапно остановила свое выступление после получения трогательного плаката от 14-летней поклонницы Лиф Мерфи.

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В обращении девушка призналась, что должна была прийти на концерт Пинк со своей мамой. Однако за месяц до выступления певицы женщина внезапно умерла. Затем 14-летняя девушка все же увидела воочию кумира, но уже без матери. На трогательный плакат сразу же отреагировала сама певица: она сошла со сцены и обняла Лиф Мерфи.

Девушка не упустила момент и сделала несколько снимков с Пинк. Не сдерживали восторга и очевидцы трогательного момента, которые аплодисментами отреагировали на действия певицы.

Допис, поширений People Magazine (@people) 23 Сер 2018 р. о 6:59 PDT