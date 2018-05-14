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Пинк выполнила сложные акробатические трюки с обнаженным танцором: пикантные фото, видео

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Певица Пинк во время выступления в США
Певица Пинк во время выступления в США / dailymail.co.uk

Популярная певица Пинк не прекращает поражать поклонников насыщенными гастролями и эффектными выступлениями. Во время одного из концертов певица в боди станцевала с обнаженным мужчиной.

Соответствующие фото появились в The Daily Mail

Пикантный образ артистка примерила на концерте в американском Вермонте. Пинк вышла перед зрителями в золотом боди с длинными руками. В то же время ее партнер по танцу был в одних плавках, демонстрируя идеальное накачанное тело.

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Сама Пинк не может похвастаться идеальной фигурой. На снимках видно и пышные формы певицы, и целлюлит, прикрытый колготами в сетку. Однако артистка никогда не поддерживала стереотипы относительно обязательной стройной фигуры знаменитостей. Потому Пинк часто хвасталась, что любит вкусно поесть.


Пинк показала пышные формы

Однако для певицы важно, чтобы ее тело могло воспроизвести сложные акробатические трюки. Это она доказала во время концерта в Вермонте. Пинк не только показывала зажигательные танцы на сцене, но и полеты под потолком.

Так, вместе с обнаженным танцором певица продемонстрировала эффектный и пикантный номер. Пинк сексуально сидела на темнокожем мужчине и даже стоя на нем исполняла песню. Соответствующие кадры просто потрясли поклонников, которые не были очевидцами соблазнительного номера.


Пинк выполнила сложные акробатические трюки


Певица Пинк продемонстрировала пикантный номер


Пинк: пикантный трюк
 

Смотрите видео фрагмента соблазнительного выступления Пинк: 


 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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