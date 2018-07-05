Пиппа Миддлтон поделилась, как поддерживает форму во время беременности
Сестра Кэтрин Пиппа Миддлтон недавно подтвердила, что беременна первенцем. Несмотря на это она выглядит стройно и продолжает активный образ жизни.
34-летняя Пиппа рассказала в колонке для Waitrose Weekend, как поддерживает свое тело в форме во время беременности, и дала несколько советов будущим матерям.
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"Я увлекаюсь теннисом с раннего детства, и как игрок, и как зритель. И я продолжаю играть в теннис во время беременности, но более безопасно", – отметила она.
Пиппа Миддлтон впервые беременна
По ее словам, в течение первых двух триместров она играла в парный теннис, так как этот тип игры требует меньших усилий. Также Пиппа играет около 20 минут в сокращенный матч для общего укрепления здоровья.
Младшая сестра Кейт Миддлтон советует будущим матерям заниматься спортом в интересном положении, поскольку умеренные физические нагрузки "улучшают рост плаценты, помогают контролировать вес, уменьшают боли в спине, укрепляют сердце и кровеносные сосуды, делают тело выносливее и снижают риск гестационного диабета".
Напомним, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюс поженились в мае 2017 года.
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