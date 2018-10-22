Пиппа Миддлтон впервые вышла на публику после рождения ребенка: фото

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс впервые появились на публике с новорожденным сыном.

Как известно, Пиппа родила первенца шесть дней назад – 15 октября в больнице, где родила трех детей, ее сестра Кейт Миддлтон.

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Супругов заметили во время прогулки неподалеку от их роскошного дома в западном Лондоне стоимостью 17 миллионов фунтов, пишет Daily Mail.

Для первого выхода с маленьким сыном Пиппа выбрала платье от Kate Spade, поверх которого она надела длинный синий кардиган, а также пару кроссовок Jimmy Choo.

Как ранее сообщалось, Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность в июне 2018 года. Для сестры герцогини Кембриджской это первый ребенок.