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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Пирог из кабачков на скорую руку: вкусный рецепт блюда

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Пирог из кабачков на скорую руку: рецепт
Пирог из кабачков на скорую руку: рецепт / Камелена

Для вкусного и полезного завтрака можно приготовить так называемый "ленивый" пирог из кабачков и сыра, который, по словам кулинаров, легкий и питательный.

Блогеры советуют разбавить свой ежедневный рацион вкусным и простым блюдом из кабачков. Рецепт пирога из овощей и сыра является несложным, поэтому каждая хозяйка с легкостью воспроизведет его на своей кухне. Кроме этого, это блюдо может стать отличным угощением для гостей, ведь на его приготовление нужно всего лишь 1 час.

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Пирог из кабачков на скорую руку рецепт блюда

В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем теста. После этого, добавьте смесь к массе, перемешав все до однородности. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухариками для панировки (их можно сделать самим, натерев на мелкой терке засушенный хлеб). Выложите один слой кабачков, залив их частью теста. Повторяйте это, пока не закончатся овощи. Остатки теста вылейте в форму. Выпекайте пирог в течение 35 - 40 минут при температуре 180 градусов. Нарежьте пирог после остывания. Ингредиенты: 500 г кабачков, 1 лук, 200 мл молока, 100 г сыра твердого, 3 яйца, 200 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя для теста, 2 зубчика чеснока, соль и специи.

Как приготовить ароматный пирог из кабачков и сыра:

Для приготовления пирога выберите молодые кабачки, которые не имеют твердых крупных семян. Нарежьте овощ тонкими кружочками, предварительно очистив его от кожи.

В миске взбейте 3 яйца, добавив к ним соль и перец. При желании можно добавить приправу, которая подходит к овощным блюдам. Во взбитые яйца насыпьте мелко порезанный лук и чеснок. К массе добавьте молоко и потертый сыр. Все тщательно перемешайте.

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В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем теста. После этого, добавьте смесь к массе, перемешав все до однородности.

Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухариками для панировки (их можно сделать самим, натерев на мелкой терке засушенный хлеб). Выложите один слой кабачков, залив их частью теста. Повторяйте это, пока не закончатся овощи. Остатки теста вылейте в форму. Выпекайте пирог в течение 35 – 40 минут при температуре 180 градусов. Нарежьте пирог после остывания.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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