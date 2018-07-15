Абрикосовый пирог: три рецепта приготовления ароматного десерта

Абрикосовый пирог – замечательный летний десерт, который к тому же готовится очень быстро и просто. Фруктовая начинка сочетается с любым видом теста, поэтому вам осталось выбрать только свой любимый. Как приготовить вкусный абрикосовый пирог – читайте далее в материале.

Летние десерты особенно вкусные, ведь именно сейчас сезон фруктов и овощей! Рецепты абрикосового пирога бывают разными – с песочным или листовым тестом, со сливочным сыром и медом и др. Но в каждом из них оранжевые фрукты очень нежные и душистые.

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Мы подготовили для вас три варианта выпечки пирога с абрикосами. Но есть и несколько общих правил, которые помогут вам улучшить вкус десерта. Для примера, если абрикосы очень мягкие, то предварительно обваляйте кусочки в крахмале. Если рецептом предусмотрено использование кураги, ее перед измельчением нужно размочить в горячей воде. Вы можете зимой испечь такой же пирог с консервированными абрикосами, но перед этим фрукты нужно будет просушить салфеткой.

Классический рецепт пирога с абрикосами



Классический рецепт приготовления абрикосового пирога

Ингредиенты:

- мука – 200 г;

- абрикосы – 300 г;

- сливочное масло – 150 г;

- мед – 130 г (по желанию можно заменить на сахар);

- яйца – 4 шт;

- разрыхлитель – 1 ч.л.;

- лимонный сок – 2 ч.л.;

- сахарная пудра (для подачи).

Классический рецепт приготовления абрикосового пирога:

1. Отделите белки от желтков. Смешайте мягкое сливочное масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Вымешайте массу до однородности. Добавьте к смеси муку и разрыхлитель, хорошо перемешайте.

2. Белки и сок лимона взбейте миксером до образования густой пены. Добавьте смесь в тесто и еще раз перемешайте.

3. Форму для выпечки застелите бумагой для выпечки или просто смажьте сливочным маслом. Равномерно вылейте тесто на дно.

4. Абрикосы вымойте, просушите и разрежьте на дольки. Можете резать на половину, или же резать на дольки. Выложите фрукты поверх теста и поместите форму в духовку. Выпекайте при 180 градусах 30-40 минут, до полной готовности теста.

5. Перед подачей можете полить пирог медом и присыпать сахарной пудрой.

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Рецепт абрикосового пирога с сыром



Рецепт приготовления абрикосового пирога с сыром

Ингредиенты:

- мука – 250 г;

- сливочное масло – 150 г;

- сахар – 100 г;

- яйца – 3 шт;

- разрыхлитель – 2 ч. л.



Для начинки:

- сливочный сыр (или обычный творог) – 600 г;

- абрикосы – 250 г;

- сахар – 150 г;

- яйца – 3 шт;

- сливки 30% – 200 мл;

- крахмал – 50 г;

- ванильный сахар или экстракт – 2 ч. л.

Рецепт приготовления абрикосового пирога с сыром:

1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца и хорошо перемешайте смесь. Добавьте муку, разрыхлитель и вымесите тесто.

2. Форму для выпечки застелите бумагой для выпечки или просто смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, разровняйте и сделайте бортики.

3. Абрикосы вымойте, просушите и разрежьте на дольки. Выложите нарезанные абрикосы на тесто. По желанию, вы можете выкладывать абрикосы уже поверх, если хотите чтобы они украшали пирог.

4. Если вы используете домашний творог, то хорошо перетрите его через сито, или взбейте блендером до однородности. Если используете сливочный сыр, то этого делать уже не нужно. К сыру добавьте яйца и хорошо перемешайте. Также добавьте крахмал.

5. Сливки взбейте с ванильным и обычным сахаром, добавьте к сырной массе и еще раз вымешайте.

6. Выложите сырную массу на тесто. Выпекайте 50-60 минут при температуре 180 градусов. Перед нарезкой дайте пирогу хорошо остыть.

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Рецепт абрикосового пирога с миндалем



Рецепт приготовления абрикосового пирога с миндалем

Ингредиенты:

- мука – 150 г;

- молотый миндаль – 150 г;

- сахар – 100 г;

- сливочное масло – 150 г;

- яйца – 2 шт.



Для крема:

- сливочное масло – 200 г;

- абрикосы – 300 г;

- миндальная пудра – 200 г;

- яйца – 6 шт;

- сахарная пудра – 100 г.

Рецепт приготовления абрикосового пирога с миндалем:

1. Если вы приобрели целый миндаль, то перебейте его до состояния пудры и смешайте с третью сахара. Мягкое сливочное мало перетрите с решкой сахара, добавьте муку и яйца. Вымешайте тесто, добавляя миндальную пудру.

3. Для крема взбейте миксером масло с сахаром, добавьте миндальную пудру и еще раз взбейте. Добавьте в крем яйца и вымешайте лопаткой, или на небольшой скорости миксером.

4. Абрикосы вымойте и просушите. Нарежьте их пополам.

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5. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто. Разложите поверх абрикосы и накройте кремом.

6. Выпекайте пирог 30-40 минут при температуре 180 градусов.

7. При подаче посыпьте пирог мелкими кусочками миндаля и присыпьте пудрой.

Пусть смакует!