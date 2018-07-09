Пиротехника и песни: как Буффона встречали в ПСЖ

На прошлой неделе экс-игрок "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подписал соглашение из французским ПСЖ.

В понедельник, 9 июля, легенда футбола Джанлуиджи Буффон официально был представлен в качестве игрока французского ПСЖ. Возле стадиона "Парк де Пренс" собрались тысячи болельщиков столичной команды, которые ярким пиротехническим перформенсом и невероятными скандированиями встретили новичка парижан.

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В сети появились видео, как парижские ультрас встречают своего нового любимца.

Напомним, Буффон подписал с ПСЖ контракт по схеме 1+1. Позже футболист заявил, что только этот клуб мог заставить его покинуть Италию.