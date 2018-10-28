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      Писательница Ирэна Карпа поделились сказочными фото со своей свадьбы

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      Украинская писательница Ирэна Карпа недавно в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал рода легендарного писателя Виктора Гюго – Людовик-Кирилл Требюше. Волшебная свадебная церемония состоялась в столице Франции.

      Парижская свадьба 7 октября собрала только ближайших родственников и друзей влюбленной пары. На праздничной вечеринке Ирэна Карпа попыталась совместить украинскую кухню и элитный алкоголь. Если первые кадры со свадьбы предоставляло одно из украинских СМИ, то в последние дни Карпа сама радует поклонников в сети Instagram романтическими фотографиями.

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      На них звезда современной украинской литературы позирует в нежном белом платье, серебристых босоножках и фате, цвета топленого молока. Ее любимый Людовик-Кирилл нежно смотрит на уже законную жену и веселит ее перед вспышками фотокамеры. Трое детей писательницы верно поддерживали свою маму и вручали супругам золотые обручальные кольца.

      Предлагаем посмотреть несколько сказочных кадров, опубликовала Ирэна Карпа в своем профиле.


      Свадьба Ирэны Карпы и Людовика-Кирилла Требюше ​/ Instagram


      Свадьба Ирэны Карпы и Людовика-Кирилла Требюше ​/ Instagram


      Свадьба Ирэны Карпы и Людовика-Кирилла Требюше ​/ Instagram


      Свадьба Ирэны Карпы и Людовика-Кирилла Требюше ​/ Instagram


      Свадьба Ирэны Карпы и Людовика-Кирилла Требюше ​/ Instagram

      Больше фото смотрите в фотогалерерии

      К слову, Ирэна Карпа была дважды замужем: первый муж певицы — украинский журналист Антон Фридлянд, второй — американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него Карпа родила двух дочерей. В Требюше также был гражданский брак, в котором он прожил 12 лет и имел 2 детей.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Литература Звездные свадьбы Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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