Пища для мозга: какие продукты лучше улучшают его работу
Для эффективной работы наш мозг нуждается не только в правильном отдыхе, но и полноценном питании.
На работу головного мозга сильно влияет то, что мы едим.
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Специализированное издание American Journal of Clinical Nutrition обнародовало список жизненно необходимых для работы мозга продуктов.
Как подтверждают исследования, белок нужен человеку не только для наращивания мышц, но и для полноценной работы мозга.
Белки, нужные ряду важных аминокислот, непосредственно участвуют в процессах мозговой деятельности. Они содержатся в мясе, птице, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых.
Для полноценной работы для мозга важны витамины групп В. Их легко найти в шпинате, чечевице, тофу, яйцах, злаковых, нуте и т.д.
Головному мозгу также нужны жиры. Внимание стоит обратить именно на продукты, содержащие полезные жиры, например, такие, как жиры в рыбе из семейства лососевых, скумбрия, сардина или сельдь.
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Другой вид полезных жиров можно найти в авокадо или грецких орехах.
Специалисты также советуют как можно чаще заменять простые углеводы сложными. Сладости или выпечку заменить цельнозерновыми злаками, морковью, кабачками и сладким картофелем. Для их лучшего усвоения рекомендуется принимать вместе с белками.
Какие продукты необходимы для работы мозга
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