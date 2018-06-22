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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Пища для мозга: какие продукты лучше улучшают его работу

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Какая пища полезна для мозга
Какая пища полезна для мозга / Фото с открытых источников (Иллюстрация)

Для эффективной работы наш мозг нуждается не только в правильном отдыхе, но и полноценном питании.

На работу головного мозга сильно влияет то, что мы едим.

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Специализированное издание American Journal of Clinical Nutrition обнародовало список жизненно необходимых для работы мозга продуктов.

Как подтверждают исследования, белок нужен человеку не только для наращивания мышц, но и для полноценной работы мозга.

Белки, нужные ряду важных аминокислот, непосредственно участвуют в процессах мозговой деятельности. Они содержатся в мясе, птице, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых.

Для полноценной работы для мозга важны витамины групп В. Их легко найти в шпинате, чечевице, тофу, яйцах, злаковых, нуте и т.д.

Головному мозгу также нужны жиры. Внимание стоит обратить именно на продукты, содержащие полезные жиры, например, такие, как жиры в рыбе из семейства лососевых, скумбрия, сардина или сельдь.

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Другой вид полезных жиров можно найти в авокадо или грецких орехах.

Специалисты также советуют как можно чаще заменять простые углеводы сложными. Сладости или выпечку заменить цельнозерновыми злаками, морковью, кабачками и сладким картофелем. Для их лучшего усвоения рекомендуется принимать вместе с белками.

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Какие продукты необходимы для работы мозга

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Теги: исследования Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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