Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"

Днями у КВЦ "Парковий", який розташований неподалік від будівлі Верховної Ради, в закритому режимі відбулося засідання найчисельнішої парламентської фракції "Слуга народу" (252 нардепа плюс 2 людини в президії ВР).

Ще за кілька днів до фракційної "летючки" в ЗМІ писали про те, що зустріч пройде в умовах особливої секретності: мовляв, "слугам" навіть заборонили приводити на засідання помічників, щоб уникнути витоку інформації. Тим не менш, деякі скандальні подробиці засідання стали відомі. І ці подробиці дають привід дійти висновку, що пропрезидентську команду й надалі "труситиме" з різних приводів. Про них – нижче.

Важливо! Засідання "Слуги народу" щодо імовірних хабарів у фінансовому комітеті: подробиці

"Cлугам" зась на російське ТБ

Ще за кілька днів до зібрання фракції нардепам повідомили про те, що в ході засідання можуть бути прийняті принципові рішення, "тому просимо обов'язково бути всіх". Після цього серед "слуг" поповзли чутки, що будуть прийняті рішення щодо виключення окремих нардепів з фракції, зокрема – Євгенія Шевченка, який нещодавно виступав в ефірі російського ТБ, чим викликав обурення багатьох парламентаріїв. На своїй сторінці в Facebook він розповів про те, що рішення взяти участь в ефірі на російському каналі йому далося непросто. Пізніше він видалив цей пост і написав, що його підставили. Хто конкретно – не уточнив.



Депутат партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко в ефірі російського пропагандистського телеканалу / Скрін з відео

Також подейкували, що втратити фракційну прописку ризикував мажоритарник В'ячеслав Медяник, який "погорів" на листуванні з Олександром Яровим – бізнесменом з Дніпра – про можливу корупційну змову із заступником генпрокурора Віктором Трепаком.



В'ячеслав Медяник / Фото з Facebook

Зрештою, ні Шевченка, ні Медяника з фракції не виключили. "Алібі" останнього – поліграф, який нібито показав, що нардеп не причетний до корупційних "договорняків" з керівництвом ГПУ.

Що стосується Шевченка, то, за нашою інформацією, безпосередньо перед стартом засідання фракції деякі його колеги в індивідуальному порядку виявили йому своє "фе", повідомивши при цьому, що "там" – на Банковій – йому вирішили на перший раз пробачити вихід в ефір країни-агресора. Разом з тим, на фракційному засіданні прийнято рішення, що представники СН надалі не будуть брати участь в політшоу на російському телебаченні.

Дубинський "копає" під Гетьманцева

В цілому, складається враження, що у Володимира Зеленського наразі не зважуються приймати будь-які жорсткі заходи щодо членів фракції. Судіть самі.

Нещодавнє закрите засідання фракції СН стартувало з монологу президента, який покартав нардепів на недисциплінованість (чимало "слуг" прибули в "Парковий" із запізненням) і закликав не розхитувати човен, виносячи дискусійне сміття з фракційної хати. Зрозуміло, що Зеленський говорив про недавній скандал, що розгорівся після засідання фінансового комітету ВР. Нардепи тоді, нагадаємо, розглядали законопроєкт, який повинен був скасувати схему по платі відсотка приватним електронним майданчикам за доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку. Фактично впровадження даної норми позбавляло корупційної складової процес оформлення угод з нерухомістю.

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Монополістом на ринку електронних майданчиків є скандально відомий нардеп Антон Яценко, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Вищезгадану ініціативу підтримали всього лише 16 "слуг", чого виявилося недостатньо. В результаті кілька інших депутатів від президентської фракції влаштували скандал і запідозрили своїх колег в отриманні грошей (по 30 тисяч доларів на людину) за умисний провал голосування. Під підозрою опинилися 11 власників мандатів.



Антон Яценко / Скрін з відео

Як розповіло нам дже рело в СН, в скандалі щодо хабарів фінансового комітету на засіданні фракції звинуватили нардепа Олексія Устенка: мовляв, саме він пішов до Офісу президента і поскаржився на колег. У підсумку на Банковій виступили з ініціативою перевірки на поліграфі членів профільного комітету, яку вони благополучно пройшли.

Наразі двоє нардепів з фінкомітету Верховної Ради, яких відносять до так званої групи Коломойського – Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк (які не голосували за законопроєкт, що мав знищити "схему Яценка"), вимагали від президента "покарати" тих, хто звинуватив їх в отриманні хабаря. Зеленський, як розповіло нам джерело в СН, з теми "з'їхав". Це не задовольнило Дубінського, і той покинув засідання фракції. "Хлопці не збираються відступати, вони налаштовані дуже рішуче. Дубінський і ще деякі колеги збираються йти до Разумкова з вимогою порушити питання про відставку глави фінкомітету Данила Гетманцева, але риторика президента показала, що після детектор-іспиту, він повністю втратив інтерес до цієї теми і навряд чи Гетманцева "підуть", хоча Дубінський каже, що просто так цю історію не залишить і буде йти до кінця", – каже наш співрозмовник зі "Слуги народу".

Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк / Скрін

Імперативний "батіг" для "слуг"

За словами нашого співрозмовника зі "Слуги народу", в корупційному скандалі поки ще зарано ставити крапку: "З одного боку, Дубінський і ще кілька колег мають намір "копати" під Гетманцева і Арахамію, який не приховував, що займає сторону обвинувачів групи Коломойського. З іншого боку, у фракції почастішали розмови про те, що керівництво хоче відновити роботу над законопроєктом про посилення імперативного мандату. А все за для того, щоб можна було позбавляти депутатських повноважень у разі виходу або виключення з фракції не тільки депутатів, обраних за партійними списками, але і мажоритарників, яких партія висунула на виборах. Мета зрозуміла – тримати депутатів в "на гачку", підвищуючи таким чином внутрішньо фракційну дисципліну".

Як говорить наше джерело, проти імперативного мандату категорично виступають близько ста мажоритарників і приблизно три десятки списочників. Нагадаємо, всього у фракції СН 252 члена, з яких 130 нардепів, обраних у мажоритарних округах. Саме з тієї причини, що противників імперативного мандату занадто багато, а внутрішньо фракційна температура і без того гранично висока, тему вирішили трошки відкласти, але не відмовитися від неї і поступово "дотискати".

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Богдан і Рябошапка "кришують" нардепів?

Попри те, що в цілому "таємне" засідання пропрезидентської фракції за участю Зеленського пройшло більш-менш рівно, все-таки не обійшлося і без "сюрпризів". Зокрема, нардеп Антон Поляков, користуючись можливістю поспілкуватися з главою держави face to face, поставити йому питання щодо двох позафракційних нардепів-мажоритарників, які проходять у гучній кримінальній справі.



Антон Поляков / Фото з відкритих джерел

"Я поставив своє запитання президенту, яке звучало приблизно так: "Чому генпрокурор, у якого на столі лежить подання на зняття недоторканності з депутата цього скликання Приходька, до сих пір його не підписав? Там банальна справа і суд гальмується через відсутність цього подання. Сам Приходько не з'являється в суд, а справа – на 2 млрд гривень по старому курсу", – розповів Поляков. Він також заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету.

За чутками, Поляков, заявляючи, що його вбивство замовив один з нардепів, мав на увазі колишнього заступника міністра аграрної політики і продовольства при Януковичі – Валерія Давиденка – мажоритарника з Чернігівської області, якого пов'язують з главою ОП Андрієм Богданом. Давиденко разом з ще одним нардепом Борисом Приходьком (заступник голови НБУ часів Януковича, близьким до ексміністр фінансів Юрія Колобова) є фігурантом кримінальної справи, суть якої наступна: взимку 2014 року нинішні нардепи Приходько і Давиденко разом з младоолігархом Сергієм Курченком і керуючим партнером інвестиційної групи ICU (проходить у справі "Роттердам +") Костянтином Стеценком, якого в ЗМІ називають фінансовим партнером Порошенка, нібито вчинили розкрадання коштів "Аграрного фонду" на суму понад 2 мільярди гривень.



Валерій Давиденк (л) та Борис Приходько (п) / Колаж 24 каналу

У липні 2015 року Генпрокуратура передала справу до суду. Однак справа зависла, а після обрання обвинуваченого Приходька нардепом нинішньої Верховної Ради для продовження розгляду справи в суді необхідна згода депутатського корпусу. А генпрокурор Руслан Рябошапка подання на дозвіл до залучення Приходька і Давиденка чомусь не підписує.

Нардеп Антон Поляков каже, що по реакції президента він чітко зрозумів: Зеленський про цю "мутну" справу нічогісінько не знав. І хоча Поляков безпосередньо відмовляється говорити про ймовірну причетність глави ОП і генпрокурора Рябошапки до "кришування" двох нардепів – фігурантів кримінальної справи, він недвозначно натякнув: "Він (Богдан – Прим. ред.) напевно дуже сильно не хотів, щоб ми з президентом розмовляли на рахунок справи Приходька, і почав відразу після того як я поставив запитання президенту, нападати на мене, мовляв, я непорядна людина і не ходжу на засідання парламенту і взагалі нема чого мене слухати..."

Останнє слово за Зеленським

Цілком очевидно, що розвиток цієї скандальної історії багато в чому залежить від подальших дій Володимира Зеленського. Буде президент "копати" глибше, предметно розбираючись в деталях, і з'ясовувати, чи причетний глава його Офісу і генпрокурор до покривання нардепів-фігурантів корупційної справи або закриє на все очі?

У разі, якщо "Зе" все-таки вирішить не спускати цю справу на гальмах і з урахуванням можливої причетності до справи глави ОП і генпрокурора, все може закінчитися грандіозним скандалом і кадровими перетрушуванням, в порівнянні з яким звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка здасться дрібним непорозумінням.

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