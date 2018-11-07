Письма к Лаврову и слитки золота: что СБУ нашла во время обысков у матери Бережной

В Службе безопасности Украины сообщили детали обысков у "общественного деятеля" Елены Бережной.

6 ноября сотрудники СБУ проводили обыски в квартире лидера так называемого общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-регионалки Ирины Бережной.

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Как информирует пресс-служба ведомства, такие "общественники" по заданию спецслужб РФ способствуют дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства по статьям о госизмене и о насильственном свержении конституционного строя.

Во время обысков в ее доме обнаружили письмо к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и килограммовый слиток золота.

Кто такая Елена Бережная? Ее дочь Ирина Бережная была депутатом 6-го и 7-го созывов Верховной Рады от "Партии регионов", входила в комитет по вопросам правосудия. И мать, и дочь были хорошо известны своей пророссийской позицией. В частности, Елена Бережная участвовала в пророссийской акции "Бессмертный полк" в Киеве.

Обыски также проводились у экс-нардепа от КПУ, а теперь представителя так называемого "Союза левых сил" Василия Волги.

У него нашли оборудование для ведения тайных переговоров.

По данным СБУ, в нескольких других фигурантов обысков изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

К слову, обыски также проходили у заместителя экс-мэра Киева Ирэны Кильчицкой.