05:30
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Письма с новогодними поздравлениями получил аж в августе, – освобожденный из плена Андрей Эйдер

      4 Читати новину українською
      Андрей Эйдер
      Андрей Эйдер / Фото из открытых источников

      Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер, самый молодой из пленных, откровенно рассказал журналистам 24 канала, что его больше всего поддерживало во время незаконного содержания в российских тюрьмах.

      "Кроме немалого количества писем из Украины, много поступило из Канады, США, Германии, Франции, даже Китая! Меня поддерживали украинцы из разных уголков мира. Писали письма и россияне, которые понимали, что мы – не нарушители, а военные, которые выполняли свой долг. Все письма поступали с большим опозданием. Письма с новогодними поздравлениями получил аж в августе", – поделился Андрей.

      Читайте полное интервью с моряком Андреем Эйдером: В автозаках пели гимн Украины, – эксклюзивное интервью с освобожденным моряком Андреем Эйдером

      Немало помощи поступало морякам от россиян, которые вопреки властям поддерживали незаконно задержанных украинцев. Одним из тех, кто активно и регулярно отправлял пленным еду, одежду и все необходимое был российский активист Константин Котов.

      котов
      Российский активист Константин Котов

      Этот человек (Константин Котов – 24 канал) имеет свою точку зрения и не боится показывать, за это его и задержали и посадили в тюрьму на четыре года. Я не согласен с этим, потому что каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, чтобы мир знал, что происходит. Очень благодарен ему и другим людям, которые помогали,
      – рассказывает моряк.

      Все возможное для освобождения из плена делали консулы и адвокаты. Много людей приходили на заседания суда, что также давало силы морякам и вселяло веру. Но больше всего не хватало родных.

      "За все время лишь раз удалось поговорить по телефону десять минут с родными. Через пол года после начала плена. Не знаю, как удалось этого добиться. Наверное, благодаря усилиям защитников. Также несколькими фразами с мамой в суде перекинулся, на этом все закончилось. Я жил мыслью, что увижусь с родными. Это наконец случилось, – моряк добавляет, – знаете, что сейчас важно? И дальше поддерживать людей, которые незаконно находятся за российскими решетками по надуманным обвинениям, потому что им это очень нужно".

      К теме: Полозов опроверг информацию о запрете въезда в РФ всем освобожденным из плена морякам

      blog_ava
      Не навязывайте мне сомнения в честности Ахметова, – Леонид Кравчук
      сегодня
      4039
      Теги: Обмен пленными Украинские моряки в плену Новости политики Новости Украины Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      18 сентября , 17:52 В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      3920
      Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      сегодня , 01:01 Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      Іван Яковина 215
      "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видео
      18 сентября , 23:58 "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видео
      478
      Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске
      18 сентября , 23:02 Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске
      307
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      18 сентября , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 774
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук