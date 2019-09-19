Письма с новогодними поздравлениями получил аж в августе, – освобожденный из плена Андрей Эйдер
Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер, самый молодой из пленных, откровенно рассказал журналистам 24 канала, что его больше всего поддерживало во время незаконного содержания в российских тюрьмах.
"Кроме немалого количества писем из Украины, много поступило из Канады, США, Германии, Франции, даже Китая! Меня поддерживали украинцы из разных уголков мира. Писали письма и россияне, которые понимали, что мы – не нарушители, а военные, которые выполняли свой долг. Все письма поступали с большим опозданием. Письма с новогодними поздравлениями получил аж в августе", – поделился Андрей.
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Немало помощи поступало морякам от россиян, которые вопреки властям поддерживали незаконно задержанных украинцев. Одним из тех, кто активно и регулярно отправлял пленным еду, одежду и все необходимое был российский активист Константин Котов.
Российский активист Константин Котов
Этот человек (Константин Котов – 24 канал) имеет свою точку зрения и не боится показывать, за это его и задержали и посадили в тюрьму на четыре года. Я не согласен с этим, потому что каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, чтобы мир знал, что происходит. Очень благодарен ему и другим людям, которые помогали,
– рассказывает моряк.
Все возможное для освобождения из плена делали консулы и адвокаты. Много людей приходили на заседания суда, что также давало силы морякам и вселяло веру. Но больше всего не хватало родных.
"За все время лишь раз удалось поговорить по телефону десять минут с родными. Через пол года после начала плена. Не знаю, как удалось этого добиться. Наверное, благодаря усилиям защитников. Также несколькими фразами с мамой в суде перекинулся, на этом все закончилось. Я жил мыслью, что увижусь с родными. Это наконец случилось, – моряк добавляет, – знаете, что сейчас важно? И дальше поддерживать людей, которые незаконно находятся за российскими решетками по надуманным обвинениям, потому что им это очень нужно".
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