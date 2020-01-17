Письма с "Титаника" и сундук Луи Виттона: уникальный музей открыли на Харьковщине – фото, видео

Группа историков-энтузиастов создала музей в селе Артюховка, что на Харьковщине, с уникальными вещами, которые нашли в обычных сельских домах. Некоторые находки поразили даже опытных музейщиков.

Один из интереснейших экспонатов – сундук от модного дома Луи Виттона. Недавно сундук, который может стоить десятки тысяч евро, стоял в сарае и в нем хранили кукурузу.

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В музее хранятся вещи Первой и Второй мировых войн. Есть упоминания о жителях нынешней Харьковщины, которые были пассажирами Титаника. Древнейшие экспонаты – арабские дирхемы, монеты VII века нашей эры. Их просто в огороде нашли жители Змиевского района и передали в музей.



Сундук от модного дома Луи Виттона



Музей в Харькове

Сейчас в музее, который открыли только четыре месяца назад, уже имеет более 2,5 тысячи экспонатов. И за несколькими – охотятся мировые музеи, а за некоторыми – родственники владельцев.



Уникальные монеты VII века нашей эры

Искатели продолжают исследовать тайны экспонатов и убеждены, что работы впереди еще много. Но несмотря на это с радостью проводят экскурсии, больше всего – для школьников.