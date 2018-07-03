Письма в Gmail могут читать посторонние лица, – СМИ

Корпорацию Google заподозрили в нарушении конфиденциальности личной переписки своих пользователей. Сторонние разработчики, а также сотрудники компании могут читать переписку пользователей, которые пользуются почтой Gmail.

Это утверждают журналисты издания The Wall Street Journal.

Так, в 2017 году Google обещала перестать собирать данные из входящих писем в Gmail для персонализации рекламы. Однако, личные сообщения пользователей просматривают посторонние лица до сих пор.

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Более того, этим занимается не только сотрудники Google, но и разработчики сторонних приложений. Как утверждают журналисты, предоставив доступ к почтовым аккаунтам третьим лицам, Google почти не следит за тем, каким образом и для чего используют полученные данные.

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