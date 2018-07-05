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Письма в Gmail могут читать посторонние люди: как защитить почту

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Как защитить письма в Gmail
Как защитить письма в Gmail / lifewire.com

Несколько дней назад журналисты The Wall Street Journal заподозрили корпорацию Google в нарушении конфиденциальности личной переписки своих пользователей. По данным журналистов, письма в Gmail могут читать сторонние разработчики и сотрудники компании.

По данным журналистов The Wall Street Journal, предоставив доступ к почтовым аккаунтам третьим лицам, Google почти не следит за тем, каким образом и для чего используют полученные данные.

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Позже Google ответил на обвинения в своем блоге. Там заверили, что компания прилагает усилия для обеспечения вашей безопасности и конфиденциальности в рамках службы.

В корпорации также отметили, что разрешение на прочтение переписки дают сами владельцы почты. Ведь этот пункт прописан в соглашении. Однако, пользователи редко читают условия и почти сразу ставит галочку "Принять условия". То же происходит и в случае установления сторонних приложений.

"Мы больше не сканируем пользовательскую переписку. Но вот дополнения, которые расширяют почтовый сервис, все еще имеют такие возможности".

Как защитить аккаунт в Gmail

Чтобы проверить, какой доступ имеют сторонние компании к вашей переписки, вам надо зайти в раздел "Проверка безопасности". Там можно посмотреть, какие именно приложения получили подобное разрешение, какие из них связаны с вашим аккаунтом. До тех приложений, которые вы считаете подозрительными, можно будет отключить доступ. Для этого надо перейти на страницу myaccount.google.com и нажать "Приложения с доступом к аккаунту" (Signing in to GoogleDevice activity & security eventsApps with account access).

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Теги: Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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