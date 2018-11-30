20:22
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Отставной подполковник
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Отставной подполковник

      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома

      3256
      Весь мир – наш дом
      Весь мир – наш дом / Cheb.ru

      У нас в Крыму (да и в других регионах наверняка тоже) многие не понимают ситуации с захватом украинских кораблей. Российское телевидение талдычит "под копирку". Но многие за годы аннексии уже перестали верить "ящику" из-за постоянного вранья и перекручиваний.

      Вот вчера меня встретила у подъезда соседка Ильинишна. "Что ж происходит? – спрашивает. – Ничегошеньки непонятно, почему такая глупость получилась!" Ильинишна – женщина по-народному мудрая, но объяснять ей тонкости нынешних отношений Украины и России, а тем более какие-то закулисные моменты – бесполезно. Потому я решил разложить ей все по полочкам на примере нашей поселковой трехэтажки.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: страны G7 официально обратились к России

      "Смотрите, – говорю, – Ильинишна, какая ситуация... Азовское море – общее для Украины и России. То есть, корабли обеих стран могут там плавать. Но есть нюанс: Керченский пролив, через который суда заходят в Азовское море, сейчас контролирует Россия. Теперь смотрите, что вышло...

      В нашей поселковой трехэтакже живут, представьте себе, на 1-м этаже – Европа, Америка и прочите страны, на 2-м – Россия, на 3-м – Украина. И вот украинцы поднимаются к себе – на 3-й этаж в Азов. А Россия на своем 2-м этаже перекрыла лестницу (Керченский пролив) и не пускает украинцев домой. Дескать, мы тут на лестнице хозяева: хотим – пускаем, хотим – не пускаем...

      Понятно, что такие действия российского 2-го этажа не нравятся не только страдающему 3-му украинскому этажу, но и 1-му этажу тоже. Хотя Америка и Европа от перекрытия лестницы вверху непосредственно не страдают. Но они хотят, чтобы в общем доме на всех этажах были порядок и спокойствие. Чтобы никто не дрался, чтобы их квартиры никто не затопил, чтобы не сцали в подъезде… Именно поэтому они пытаются утихомирить драчуна – вводят санкции или пытаются договориться. Но драчун – большой детина с дубиной. А когда выпьет, то у него еще и крышу срывает. Ясно, что его боятся и пытаются просто "уболтать"… Но ему пофиг!

      Вот поэтому все так сложно в нашем доме. То есть – в нашем мире…Понятно, Ильинишна?"

      "Понятно – в общих чертах", – отвечает. А потом, подумашви немного, говорит: "Только как-то плохо ты 2-й этаж описал… Да и весь дом тоже…"

      На том и разошлись.

      Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилось новое заявление Кремля

      Что произошло в Азовском море25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли"неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского проливароссийские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Автор: Отставной подполковник
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Конфликт в Азовском море Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сегодня , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3253
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сегодня , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 195
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сегодня , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 503
      Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      сегодня , 17:20 Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      393
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сегодня , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 121
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук