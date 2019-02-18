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      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель

      829
      В Луганске все перевернулось с ног на голову
      В Луганске все перевернулось с ног на голову / Фото из открытых источников

      Основная черта, с которой невозможно смириться в последние годы, – это непрофессионализм. Везде...

      Вы ведь не ожидаете, когда идете в больницу, что вас будет обслуживать в халате врача, скажем, санитарка? И не ожидаете подвоха, когда ждете домой слесаря или электрика, если, скажем, в объявлении сказано, что это будет слесарь или электрик. Вот, примерно, так и я жду и надеясь, что человек, называющий себя строителем, все-таки строитель, электрик смыслит в электричестве, а мастер по бытовой технике имеет какие-то навыки в этой отрасли.

      Но в последние годы обжигаюсь на этом. Обжигаюсь достаточно сильно, зарекаясь вообще иметь с кем-то дело. Но у нас ломается котел, течет кран... И снова наступаю на те же грабли. Вот посудите сами. Нам устанавливал еврозабор студент транспортного факультета дневного отделения. Он же, как выяснилось в процессе, эти заборы и отливает. Забор пошел трещинами сразу же, в течение пары дней. Парень-установщик сказал, что вопросы не к нему, а к хозяину, на которого он работает, а хозяин в свою очередь ответил, что он не в курсе, что нам установили, поскольку ставил его работник частным почином.

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      Могу рассказать много похожих историй. Воду нам привозит учитель физики. Чинит котлы учитель истории. А краны приехал чинить фельдшер. Без шуток, я и не думаю шутить. В процессе работы я задавала им вопрос об их образовании, и выяснялись эти парадоксальные вещи. Кран мастер приезжал переделывать трижды. Оказалось, нужно было менять не картридж, а сам кран, что он понял только на свой третий приезд. И за каждый свой визит он брал деньги. Мне в какой-то момент было даже интересно, когда он остановится.

      Администратор в детской комнате – лаборант функциональной диагностики. Преподаватель рисования в "государственном" дворце творчества – швея. То есть мир не то, чтобы сошел с ума, но точно сместился на своей оси.

      Столяр, который делает иногда кое-что для нас, бухгалтер по диплому. А наш строитель – мастер по ремонту телевизионного оборудования. И почти в каждом из этих случаев я горячо обжигалась. Телемастер-строитель уверял, что кроет крыши едва ли не с детства, с перерывом разве что на обучение на телемастера. Его помощник по кровле крыши закончил сельскохозяйственный институт. Но уже сложно сказать, что было бы лучше – если бы этот аграрий засевал поля, как и написано в его дипломе, или крыл крыши, что делает последние пару лет. Крыша, кстати, текла после них.

      Еще пару примеров – плиточник до войны имел свой бизнес, далекий от строительства. А укладчик тротуарной плитки до войны был пекарем. Если вы думаете, что я шучу или подбираю такие вот примеры специально, то вовсе нет – эти примеры вокруг.

      Пара моих знакомых – бухгалтер и менеджер по туризму – работают копирайтерами. А массажист делает педикюр. И я думаю, хорошо, что детский хирург был хирургом всегда, не отвлекаясь на еврозаборы или тротуарную плитку. Но чем больше знаю таких вот парадоксальных примеров, тем сильнее удивляюсь всему вокруг. Мир, вероятно, сошел с ума.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Луганска Публикации
      Источник: 24 Канал
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