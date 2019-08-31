09:55
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война

      3756
      Луганская реальность
      Луганская реальность / 24 канал

      У меня есть приятельница – местный юрист: образование высшее юридическое, возраст чуть за сорок. Все пять лет она была в Луганске. Все пять лет с работой. В основном за счет того, что во всех отраслях и структурах у нее налажены прочные связи.

      Занимается и помощью в оформлении документов, и представлением интересов в суде. Она все время с работой, не бедствуя, и обеспечивает свою семью так, что не всякому мужику под силу. Кстати, она и не без гордости часто повторяет: "А я не всякая". Имея в виду, что может буквально все, где-то проплачивая, где-то помогая дашь на дашь. Например, сделать местный, то есть "ЛНРовский" паспорт – 10 000 рублей. В частном порядке и без очередей. Это при том, что местный паспорт необходимый мостик к российскому гражданству. Те, кто из простых смертных, стоят в очередях неделями, отмечаясь, проведывая списки, и это только для получения местного паспорта.

      Читайте также: О жизни в "ЛНР" до и после плена

      Эта моя знакомая имеет связи во всех отраслях – дружит с "судьями", крупными "чиновниками из ГАИ"... Кстати, до 31 декабря этого года все владельцы автотранспортных средств должны пройти необходимую перерегистрацию?! Последнее в частном порядке и без очереди стоит 6 000 рублей. То есть, имея деньги и некоторые связи, решить здесь можно почти все.

      Она не уезжала, поэтому сейчас в черных списках, границу с Украиной пересекать не может. Но она ничуть не парится по этому поводу, потому что ей открыта Россия, и не за горами российское гражданство, а следом и загранпаспорт. Такие войны не почувствовали ни в чем. Разве что только стали чуть больше зарабатывать, и конкурентов у них стало меньше в разы. Кто-то уезжал, кто-то не успел вернуть утраченный рейтинг, а она была здесь все время. Людям нужно оформлять паспорта, разводиться, усыновлять детей (и здесь она поможет это сделать без очереди и проволочек с тем ребенком, который понравился), а кому-то оформлять наследство. Она незаменимый для всех этих процедур человек. Контакты таких знакомых бережно хранят, понимая, что они за деньги решат буквально любой вопрос и направят туда, куда нужно.

      И еще пару слов о том, как живет местный юрист, практикующий частным образом. С ее детьми сидит няня, дом убирает домработница, а еду на раз она может позволить себе заказать в ресторане. То есть бедности, войны или постстрессового синдрома она не испытывает. И уберите на секундочку фактор войны из ее жизни, она не выиграет от этого ничуть, потому что ее кормит именно войны, и большая часть дел, как ни крути, завязана именно с войной. И в ответ на каждое решение местного правительства у знакомой появляются новые лазейки и обходные механизмы. Ее дети видят море не на экране телевизора, и конфеты едят не только по праздникам. А еще есть диверсанты, которых кто-то должен защищать, и здесь нет грязной или мужской работы, а есть деньги, которые, как известно, не пахнут.

      Мучительная реальность: Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      446
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Деньги Новости Луганска Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 176
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23964
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 550
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2696
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1315
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук