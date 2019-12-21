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      Письмо из Луганска: Россия наступает

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      Луганская реальность / 24 канал

      Какие-то откровенно странные и смутные времена наступили под Новый год. Кто знает чуть больше, говорит о том, что большей засады в оккупированной части Луганска не было уже давно.

      Контрольно-ревизионное управление проверяет всех пересекавших границу в рабочее и учебное время. Не секрет, что очень и очень многие под прикрытием лояльного отношения руководства жили и работали где угодно кроме Луганска, числясь в местных вузах, больницах и школах. Спросите, как такое возможно? Проще всего с вузами – студент дневного отделения отдает свою стипендиальную карточку надежному человечку (это может быть и лаборант, и преподаватель, и завкафедрой, и даже декан), и сруливает куда-то туда, где может не париться о будущем дипломе вообще. Там работает и живет. Здесь, типа, учиться. Так прокатывало все пять лет.

      В Луганске кто-то закрывает ему сессии, он в это время живет и работает в Крыму, Питере, Москве или Польше. Географический размах отношения не имеет. Можно вообще было не приезжать – на то ты и платишь тому самому надежному человечку.

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      Сами преподаватели, что тоже не секрет, ездили в рабочее время по порыву души и размаху кармана от Киева и Москвы до Крыма и дальнего зарубежья. И вдруг кто-то просек, что на всем этом можно зарабатывать не на местах, а выше, взяв все под свой контроль. Если раньше студента прикрывал преподаватель, а уехавшего преподавателя декан, то сейчас на каждом из них очень сильно задымились их шапки – проверяют все выезды в рабочее время за последние пять лет.

      Автоматически, машиной. Но разговаривают после уже лично и там, куда лучше не попадать никогда. И дальше как сложится – или удержат заработную плату, или попросят по собственному желанию. Но в среде образования все как-то проще, а вот как в медицине, там же все на виду?

      Но, знаете, снова все как-то складывалось. Не секрет, что медперсонал не жировал здесь с местными зарплатами, поэтому и врачи, и медсестры свои ставки провали коллегам, а сами ездили на заработки – горничными в Сочи, ну и дальше, где удастся найти работу. А что? Трудовая лежит, коллеги довольны, старшая медсестра закрывает график как нужно, каждый при своих интересах. Отсутствовали так по полгода. Кто-то здесь по три ставки зарабатывает, а кто-то на выезде. И тут эта проверка, мать ее так. Как мог работать в Луганске, если уехал и границы назад не пересекал? Как мог учиться на дневном, не вернувшись из России? Все оказалось предельно прозрачно и как под микроскопом. И полетели шапки.

      И кто обычно в таких мутных историях виноват больше всех? Слесарь. Вот так и здесь. Просил за своего человечка декан, потому что тот ему платит, но ставил в ведомости преподаватель, вот и спрос с того, кто оценки ему за глаза ставил, не выясняя, где тот студент находится физически в этот момент. Да, бытовала легенда, что можно не вылезая из окопа получить здесь диплом. Было такое, но прошло. Кто успел проскочить пять лет назад, везунчик. Кто учится сейчас, попал под раздачу.

      А что, Россия наступает. Говорят, уже с этого года будут выдавать российские дипломы. А в России бюрократия процветает, так же как и коррупция. И кто-то уже сейчас ищет свои связи на подвале, чтобы договориться, так сказать, с последней инстанцией, а кто-то все еще верит, что ему повезет. Везло же все эти пять лет.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Работа Новости Луганска
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