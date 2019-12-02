Письмо, которое стоило жизни сыну Соболева: журналист раскрыл скандальные детали

Журналист Владимир Бойко убежден, что обстрел автомобиля донецкого бизнесмена и депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева – ожидаемое событие. При этом, по его словам, "стоимость" жизни ребенка Соболева составляет 750 тысяч долларов.

Именно три четверти миллиона долларов не поделили бизнесмен и Донецкий судья Артур Емельянов, пишет Владимир Бойко.

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То, что Соболеву жить недолго я понял 15 ноября 2019 года, когда увидел Емельянова в автомобиле, припаркованном возле ГПУ. Я наблюдал за ним из-за информации о том, что он договорился с первым заместителем генпрокурора Виталием Касько закрыть уголовное производство, которое расследовалось ГПУ относительно похищения в Словакии бизнесмена Максима Слуцкого и покушения на похищение бизнесмена Владислава Израилита,

– заявил Владимир Бойко.

По его словам, во время встречи удалось договориться, что Касько отправит объединенное дело из Генпрокуратуры в ГУ Нацполиции в Киевской области, где производство, которое расследовалось по факту похищения Слуцкого и покушения на угон Израилита, будет закрыто.

"15 ноября 2019 года Емельянов посетил Генеральную прокуратуру, а уже 18 ноября в ГПУ поступило письмо за подписью начальника Главного следственного управления полиции Украины Максима Цуцкиридзе с просьбой направить "дело Емельянова" в полицию Киевской области", – рассказывает журналист.

Впрочем, как утверждает Бойко, это письмо оказалось в его распоряжении. Раньше, до покушения, он даже пытался "продать" его Касько, но не за деньги, а по прекращению поборов со спортсменов парашютистов. В частности, расследовать деятельность прокурора Романа Говды, который помог организовать коррупционные схемы.

Пока этого не сделано, я буду публиковать по 5 страниц из "дела Емельянова" через день, чередуя рассказ о проделках экс-судьи Емельянова с публикацией материалов в отношении бойфренда Говды Евгения Бамбизова. Посмотрим, кто первый наложит на себя руки – Касько или Говда,

– заявил Владимир Бойко.

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К своему посту журналист прикрепил письмо Максима Цуцкиридзе к Виталию Касько, которое, по его словам, и стоило жизни трехлетнему сыну Соболева.



Письмо Максима Цуцкиридзе

Что известно о покушении на Соболева?

В Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета. В этот момент в машине находился ребенок. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, а это самый центр столицы. Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

По словам самого депутата, он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел. После этого, сразу начала кричать его жена. На заднем сиденье находился малолетний сын депутата – Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и начал кричать о помощи. На место приехали медики, они положили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по дороге в больницу.