Письмо Сенцова: "Вариант, когда Путин побеждает: не отдает, но и не дает умереть"

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо ведущей телеканала "Эспрессо" Кристине Яцкив. По словам ведущей, это письмо она получила 4 сентября – на годовщину смерти украинского писателя Василия Стуса.

Об этом сообщает "Эспрессо".

24 канал сообщал, что Олег Сенцов написал еще одно письмо, из которого стало известно, что политзаключенный похудел до 72 килограммов.

В датированном 28 августа письме к Яцкив политзаключенный поздравляет с Днем Независимости, а также выражает сомнения относительно того, что отпустят даже его одного. По словам Сенцова, даже если это произойдет, это будет самым подлым поступком со стороны российской власти.

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Телеведущая ранее писала политзаключенному, что он уже одержал победу над президентом России Владимиром Путиным, потому что для хозяина Кремля режиссер, живой или мертвый, – в любом случае это поражение.

На это Олег ответил: "Ты не учитываешь вариант, когда он побеждает: не отдает, но и не дает умереть". Думаю, понятно, о каком варианте говорится,

– рассказала Яцкив.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Как разворачивались события с Олегом Сенцовым?