"Вы марионетка Путина?": журналист задал резкий вопрос главе Пентагона

Министру обороны США Питу Хэгсету задали прямой вопрос о его отношении к российскому диктатору Владимиру Путину. Британский журналист Джеймс Мэтьюз поинтересовался, не манипулирует ли Кремль этим американским чиновником.

Об этом сообщает Sky News.

Как Хегсест отреагировал на вопрос о Путине?

Во время короткой встречи с прессой представитель СМИ решил поинтересоваться отношением главы оборонного ведомства США к лидеру Кремля.

Репортер не ограничился одной острой формулировкой и продолжил давить на Пита Хегсеста. В частности, он спросил, не играет ли Путин на нем "как на скрипке". Глава Пентагона решил проигнорировать эти слова, не дав ни одного словесного ответа, а лишь загадочно улыбнулся в камеру.

После этого журналист Sky News обратил внимание на разногласия между Вашингтоном и Лондоном по поводу войны России против Украины. По его словам, Уэс Стритинг прибыл в американскую столицу с довольно жесткой позицией в отношении российской агрессии. Перед встречей с Хэгсетом британский министр выступил в Вашингтоне, где назвал Украину передовой линией борьбы за свободу.

Он также предостерег от политики умиротворения агрессора и подчеркнул, что последствия уступок России могут выйти далеко за пределы Украины. "Если границы можно перекраивать силой, если суверенитет государств становится предметом торга, последствия не ограничатся Украиной или моим континентом", – заявил Стритинг.

Напомним, ранее мы писали, что украинская сторона также испытывает определенную напряженность в отношениях с американскими партнерами. Как сообщалось на нашем сайте, президент Владимир Зеленский был очень разочарован позицией США по ряду договоренностей.