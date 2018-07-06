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Питьевое водоснабжение в Украине – под угрозой, – "Киевводоканал"

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В Украине существует угроза прекращения централизованной поставки питьевой воды
В Украине существует угроза прекращения централизованной поставки питьевой воды / tv3.lt

В Украине существует угроза прекращения централизованной поставки питьевой воды. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.

В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней.

О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила Правительству и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

23 июня в Днепровской ОГА специально провели выездное заседание, где были вроде бы достигнуты договоренности с руководством "Днепроазота" о восстановленим производства хлора. Однако, до сих пор этого не произошло. Остатки хлора, которые были на момент остановки предприятия, реализованы полностью.

"В Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Более того, таких специализированных контейнеров недостаточно. Поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины", – добавляют в "Киевводоканале".

Там подчеркивают, что другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуска производства на "Днепроазот", нет.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги
Источник: 24 канал
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