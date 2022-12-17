Про це 24 каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. За його словами, ще кілька тижнів тому була інформація, що окупанти розбудовують лінії оборони на цих територіях.

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Якщо розглядати все на оперативно-тактичному та стратегічному рівнях, то противник явно намагається за будь-яку ціну втримати райони, які безпосередньо прилягають до Криму. Це – частина Херсонської та південь Запорізької області, який він займає,

– зазначив Машовець.

Чи справді окупанти відводять частину військ з Херсонщини

Машовець нагадав слова керівниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, що інформація про нібито відведення частини окупаційних військ з кількох населених пунктів на лівому березі Херсонщини може бути "пасткою".

За його словами, тут складно щось конкретно коментувати, адже достеменну ситуацію з цих регіонів знають лише військові. Цілком ймовірно, що дані про виведення частини військ можуть бути російською дезінформацією.

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