"Северный поток-2" собирается отклониться от правил: Еврокомиссия категорически против
"Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил. Однако в Еврокомиссии категорически против этого.
Еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон заверил в этом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.
К теме: Россия таки достроит "Северный поток-2" своими силами, – Миллер
Если отклонения все таки разрешат, то дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения – то есть в обход европейским правилам.
Дмитрий Кулеба провел встречу с Кадри Симсоном в среду утром.
Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений,
– отметил Симсон Кулебе.
Заметим, что торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", то этот шаг будет обжалован в суде ЕС.
Что известно о "Северном потоке-2": коротко
Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
Обратите внимание: "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель
Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, что занимались строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
- транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.
Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается.