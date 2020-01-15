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      "Северный поток-2" собирается отклониться от правил: Еврокомиссия категорически против

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      "Северный поток-2" просит ЕС отклониться от правил / hromadske.ua

      "Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил. Однако в Еврокомиссии категорически против этого.

      Еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон заверил в этом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

      К теме: Россия таки достроит "Северный поток-2" своими силами, – Миллер

      Если отклонения все таки разрешат, то дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения – то есть в обход европейским правилам.

      Дмитрий Кулеба провел встречу с Кадри Симсоном в среду утром.

      Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений,
      – отметил Симсон Кулебе.

      Заметим, что торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", то этот шаг будет обжалован в суде ЕС.

      Что известно о "Северном потоке-2": коротко

      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Обратите внимание: "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

      Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, что занимались строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
      • транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается.

      Карта "Северного потока-2"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Газ Газпром Северный поток-2 Евросоюз
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