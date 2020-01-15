"Северный поток-2" собирается отклониться от правил: Еврокомиссия категорически против

"Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил. Однако в Еврокомиссии категорически против этого.

Еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон заверил в этом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

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Если отклонения все таки разрешат, то дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения – то есть в обход европейским правилам.

Дмитрий Кулеба провел встречу с Кадри Симсоном в среду утром.

Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений,

– отметил Симсон Кулебе.

Заметим, что торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", то этот шаг будет обжалован в суде ЕС.

Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2020

Что известно о "Северном потоке-2": коротко

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

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Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, что занимались строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается.

Карта "Северного потока-2"