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      Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший

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      Що корисніше: пиво чи вино?
      Що корисніше: пиво чи вино? / Unsplash

      Ще у 1980-х роках дослідники помітили, що у французів, які споживали велику кількість продуктів, що містять насичені жири і холестерин, частота серцевих захворювань і ранньої смерті нижча.

      Деякі назвали це явище "французьким парадоксом" і почали шукати пояснення, пише Time. Згодом припустили, що головний "винуватець" – вино. Помірне споживання вина – складова традиційної середземноморської кухні. І вчені вважають, що саме це є причиною нижчого рівня захворювань і смертності.

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      Дослідження 1992 року виявило, що вживання вина та інших видів алкоголю може запобігти утворенню бляшок на внутрішніх стінках артерій.

      Інше дослідження того часу показало, що у людей, які пили вино, а не пиво, був нижчий ризик смертності. Пізніше вчені зосередились на користі сполук, які знайшли у винограді. Мова йде про поліфеноли, які містять ресвератрол – нібито найбільш корисну речовину цієї ягоди. Вона має властивість знижувати цукор у крові, боротися з ростом аномальних клітин та із запаленнями.

      У червоному вині більше ресвератролу. Тому віра в те, що червоне вино корисніше за інші алкогольні напої, вкоренилася.

      Тим часом репутація пива як корисного продукту похитнулася.

      Вивчення покупок із продуктового магазину в Данії в 2006 році показало, що люди, які надавали перевагу вину, зазвичай купували більше здорової їжі, ніж люди, які брали пиво. Через це дослідження експерти припустили, що ті, хто п'ють вино, харчуються переважно здоровіше, ніж ті, хто споживає пиво.

      Новіші дослідження, які враховували харчування та інші чинники, показали, що помірне споживання пива – приблизно однієї склянки в день для жінок і двох – для чоловіків – дає ті ж переваги для здоров'я серця, що і така кількість вина.

      Тим часом вчені виявили, що сир і деякі інші джерела насичених жирів і холестерину можуть насправді не підвищувати ризик серцевих захворювань і передчасної смерті. Це підриває феномен "французького парадоксу", який пропагував вино як здоровий продукт.

      Демосфен Панагіотакос, професор кафедри харчування та дієтології в університеті Гарокопіо в Греції, вивчав довгостроковий вплив вина і пива на здоров'я серця. Його дослідження показують, що вино і пиво приблизно однаково знижують ризик серцевих захворювань.

      А деякі сорти пива можуть бути навіть кориснішими, ніж червоне вино. Вчені у 2016 році проаналізували купівельні звички і стан здоров'я більше 30 000 американців. Вони виявили, що частота серцевих захворювань і діабету 2 типу була нижчою серед тих, хто помірно пив і купував крафтове пиво замість інших видів алкоголю. Причина в тому, крафтове пиво часто непастеризоване і нефільтроване, тому містить більше рослинних компонентів, бактерій, вітамінів, мінералів та інших потенційно корисних для здоров'я речовин. Проте вчені кажуть, що дослідження, що порівнює вплив різних видів алкоголю на здоров'я, є неповним.

      Наприклад, вчений Майкл Маккалоу із Каліфорнійського політехнічного державного університету зараз завершує дослідження, ранні результати якого показують, що люди, які п'ють макро-пиво (пиво, яке не відносять до сорту Budweiser), виглядають такими ж здоровими, як любителі крафтового.

      Та ідея про те, що будь-який алкогольний напій треба вважати "здоровим", суперечлива. Деякі нещодавні дослідження виявили, що жодна кількість алкоголю не є безпечною. Проте інші показали, що низьке або помірне споживання алкоголю покращують стан здоров'я.

      Досі залишається можливим те, що один тип алкоголю може виявитися здоровішим за інші. Та поки що у тих, хто любить пиво, немає серйозних причин надавати перевагу вину.

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Публикации исследования Алкоголь Пиво
      Источник: Українаська правда
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