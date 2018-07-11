Пиво, кофе и футболки: в России массово выпускают товары со скандальным названием "Новичок"

Российская компания Alaska Brewery начала производить пиво с одноименным названием вещества, которым были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и еще двое человек в Великобритании. Хмельной напиток со скандальным названием "Новичок" заметили в заведениях Беларуси.

Об этом пишет белорусский сайт о пиве Pivo.by.

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Как отмечает ресурс, появление сорта пива "Новичок" в белорусской торговой сети бурно обсуждали в интернете. Многие потребители возмутились фактом продажи напитка с таким названием.

Зато пивоварня Alaska Brewery в описании к их продукту напрямую намекала на связь названия с ядовитым веществом:

Волшебный вкус затягивает ваши рецепторы и сознание в нервно-паралитическую нирвану. Строго засекречено. (...) Трамп не сможет ничего доказать.

Скриншот страницы с описанием сорта пива Novichok

К слову, сейчас информация об этом пиве удалена с сайта компании.

Пользователи соцсетей активно критиковали беспринципность пивоварни и ставили отрицательные оценки на странице компании в Facebook, пока она не ограничила эту возможность. Alaska Breweryв свою очередь выступила с циничным заявлением.

"Друзья, сегодня мы просим, искренне просим у вас поддержки. В мае вышел сорт под названием Novichok. В России, на Родине, мы не встретили никакого негатива. Реакция на название была от "хорошо" до "никак, уже не модно". Реакция очень правильная и логичная. Ирония – которую кто-то оценил, а кто-то нет. Сегодня наше пиво Novichok разошлось по Минску. Знаете, что началось? Нас, как и всю Россию, начали обвинять в отравлениях, которых не было, в том, что мы над этим смеемся. Вышли статьи в белорусских СМИ, и вы бы видели, что творится на нашей странице на Facebook от белорусских братьев ... мы официально здесь говорим, что мы считаем свою иронию уместной по двум причинам: 1) мы верим, что Россия не имеет отношения к "убийствам" в Великобритании. Мы верим, что Novichok – это фейк западных СМИ. 2) мы живем в свободной стране и нам позволено иронизировать даже над политикой. И мы гордимся этим", – говорилось в ответе пивоварни.

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Однако на производстве пива со скандальным названием россияне не остановились. Недавно британское издание The Sun опубликовало статью, в которой рассказало о большом количестве товаров под названием "Новичок" на российском рынке. По мнению западных журналистов, такое поведение – это издевательство над Великобританией.

Фото с возмутительной продукцией сделали британские фанаты, которые приехали на Чемпионат мира по футболу в Россию. К примеру, в Волгограде придумали коктейль "Новичок", к которому как "противоядие" предлагают еще одну рюмку спиртного. Такой себе черный юмор от русских.

Коктейль "Новичок" в волгоградском баре

В этом же городе продают подсолнечное масло с таким же названием.

"Ограниченная серия" масла "Новичок"

Кроме алкогольных напитков и подсолнечного масла, в РФ также выпустили футболки с логотипом "Новичок" и изображением человека в противогазе, а один из российских производителей кофе отметился своей версией "ядовитого продукта".



"Напиток, который бодрит и тут же убивает – кофе "Новичок" из России

Еще один "оригинальный" товар – футболка с изображением черепа в кокошнике и противогазе

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к покушению на жизнь Скрипалей причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое находится неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, были также отравлены "Новичком". Мужчине удалось выжить, а вот женщина умерла 8 июля в больнице.