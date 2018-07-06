Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram

Ресурс DrugAbuse.com проанализировал 3,5 миллиона публичных сообщений в Instagram, опубликованных в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года, и выяснил, что пиво в американском сегменте соцсети популярнее вина и другие напитков.

Как отмечает издание Profibeer, исследователи отобрали посты с хештегами #beer, #wine, #champagne, #cocktail, #whiskey и #vodka с геолокацией на территории США.

Результаты оказались такими: про пиво было опубликовано 1,6 миллиона постов, в то время как о вине - 1,1 миллиона. Другие алкогольные напитки еще менее популярные – например, шампанское собрало 276 тысяч постов, коктейли – 249 тысяч постов.

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В общем, пиво оказалось популярнее вина в 48 из 50 штатов – даже в Калифорнии, где изготавливают почти 85% всего вина в США. Исключениями оказались только Канзас и Миссисипи, а также федеральный округ Колумбия.



Пиво – самый популярный хэштег-напиток в американском Instagram

Наибольшей доля постов о пиве была в штатах Вермонт и Аляска.

Что интересно, в большинстве штатов водка оказалась популярнее виски.