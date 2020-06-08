Популярная сеть ресторанов Pizza Chelentano закрывает рестораны в Киеве. Сейчас из 45 пиццерий работают только 2 - в Киеве и Борисполе. Однако они скоро должны закрыться. Как отметил Максим Храмов, который развивает сеть по франчайзингу в Киеве, причина в том, что даже обновленный формат заведений не приносит результата.

О таком решении владелец столичной сети Pizza Celentano Максим Храмов сообщил в интервью "Новое время. Бизнес".

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Максим Храмов отметил, что рестораны Pizza Celentano постепенно закрывались в течение нескольких лет. Зато вместо них появлялись более успешные заведения.

Владелец столичной сети пиццерий пояснил, что компания пыталась менять формат, привлекать официантов, но все это не дало результата. Это и является причиной закрытия ресторанов "Пицца Челентано".

"Верю, что Celentano может вернуться в Киев в обновленном виде", – отметил Максим Храмов.

По его словам, окончательное решение о закрытии заведений уже принято. И если когда-то это была большая сеть в Киеве, насчитывавшая 45 пиццерий, то сейчас полноценно работают только 2 – в столице и Борисполе, что в Киевской области.

Что известно о заведениях Pizza Celentano

Сеть Pizza Celentano придумал львовский ресторатор Марк Зархин. В августе 1998 года именно во Львове он вместе с Игорем Поздняковым и Александром Шевелевым открыли первое заведение, работавшее в формате быстрого обслуживания. Тогда они вложили в бизнес более 20 тысяч долларов.

Сейчас рестораны Pizza Celentano работают в 54 городах Украины. Интересно, что название для сети придумал друг ресторатора Марка Зархина – популярный исполнитель шансона Гарик Кричевский.



Одно из заведений Pizza Celentano в Киеве / Фото "Лига. Бизнес"