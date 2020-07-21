Утром 21 июля на трассе Львов – Шегини в ДТП попали три автомобиля. Причиной аварии был водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадали пять человек.

Авария на Львовщине: как все было

ДТП со многими пострадавшими произошло примерно в 10:00 в селе Бартатов Городокского района Львовской области, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

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На автодороге Львов – Шегини 38-летний львовянин, который был за рулем автомобиля Mitsubishi Galant, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с автомобилями Range Rover, которым управлял 47-летний житель района, и ВАЗ-2108, за рулем которого находился 26-летний житель Городоччины.

На Львовщине пьяный водитель спровоцировал ДТП / Фото Нацполиции

Есть много пострадавших

В результате аварии пострадали пять человек. В частности, повреждения получили водитель и 45-летняя пассажирка Range Rover, водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Mitsubishi Galant.

Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас врачи уточняют их диагнозы.

Трех водителей и двух пассажиров доставили в больницу / Фото Нацполиции

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Что грозит виновнику ДТП

По информации правоохранителей, мужчина, который спровоцировал аварию, был в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами

Мужчине грозит заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Решают также вопрос относительно задержания водителя Mitsubishi Galant.