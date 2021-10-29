Туда сразу вызвали правоохранителей. Они по прибытию решили, что нужна и скорая помощь.

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Потребовалась госпитализация

Мать малыша от большого количества выпитого была практически без сознания. Один из патрульных положил младенца в коляску и накрыл своей курткой.

Когда прибыли врачи скорой, прежде всего осмотрели малыша. Они констатировали, что ему необходима госпитализация. Какие именно травмы у него были – неизвестно.

Уже не первый случай у нее

Также в больницу забрали и пьяную женщину. Туда приехали следователи и начали выяснять обстоятельства инцидента.

Оказалось, что 21-летнюю горе-мать уже привлекали к ответственности за подобное правонарушение. Пока неизвестно, накажут ли ее на этот раз.

Как отреагировали на это пользователи сети: