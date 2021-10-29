Туда сразу вызвали правоохранителей. Они по прибытию решили, что нужна и скорая помощь.
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Потребовалась госпитализация
Мать малыша от большого количества выпитого была практически без сознания. Один из патрульных положил младенца в коляску и накрыл своей курткой.
Когда прибыли врачи скорой, прежде всего осмотрели малыша. Они констатировали, что ему необходима госпитализация. Какие именно травмы у него были – неизвестно.
Уже не первый случай у нее
Также в больницу забрали и пьяную женщину. Туда приехали следователи и начали выяснять обстоятельства инцидента.
Оказалось, что 21-летнюю горе-мать уже привлекали к ответственности за подобное правонарушение. Пока неизвестно, накажут ли ее на этот раз.
Как отреагировали на это пользователи сети:
- Никакого материнского инстинкта. В детском доме ребенок хоть жив останется! А мамочку на учет!
- Кто-то по врачам и храмам бегает, чтобы ребенка вымолить, а кто-то вот так…
- Забрать малыша в детский дом там ему будет лучше и за ним будет уход.
- Мамочку, су*а, посадить и лишить родительских прав.