Он пытался ее разбудить, однако это было безрезультатно. Впоследствии мальчик сказал, что голоден.
Заметьте В Геническе из-за пьяной горе-матери годовалый ребенок оказался в больнице
Сбоку лежала бутылка
Его накормили работники ресторана, который расположен неподалеку. Возле матери мальчика лежала бутылка от крепкого пива "Арсенал" и спички.
Вместе с неравнодушными прохожими работники ресторана вызвали полицию. Однако женщина проснулась и сбежала вместе со своим сыном до приезда правоохранителей.
Другие горе-матери
- В Днепре 8 августа умер ребенок, который отдыхал в аквапарке. Когда маленького мальчика пытались спасти, его мать пришла навеселе. Оказалось, что она в момент трагедии была у бара.
- В Черкассах маленький ребенок перегнулся через открытое окно многоэтажки и едва не упал. Его мать в этот момент "зарабатывала" интимом.
- В Одессе 16 мая заметили молодую женщину во время прогулки с младенцем, которая вела себя подозрительно. Она не могла устоять на ногах, постоянно покачивалась и опиралась на коляску. В это время ребенок плакал.