Он пытался ее разбудить, однако это было безрезультатно. Впоследствии мальчик сказал, что голоден.

Заметьте В Геническе из-за пьяной горе-матери годовалый ребенок оказался в больнице

Сбоку лежала бутылка

Его накормили работники ресторана, который расположен неподалеку. Возле матери мальчика лежала бутылка от крепкого пива "Арсенал" и спички.

Вместе с неравнодушными прохожими работники ресторана вызвали полицию. Однако женщина проснулась и сбежала вместе со своим сыном до приезда правоохранителей.

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