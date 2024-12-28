Смертельное ДТП в Киеве: пьяный водитель Tesla устроила аварию во время комендантского часа
В Соломенском районе Киева во время комендантского часа произошло смертельное ДТП с участием электрокара Tesla. Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. В результате аварии погибли два человека.
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Что известно об аварии в Киеве
Авария с участием электрокара произошла в ночь на 28 декабря в Соломенском районе Киева во время комендантского часа.
Правоохранители рассказали, что водитель Tesla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысила безопасную скорость и не справилась с управлением, в результате чего выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор, от чего автомобиль перевернулся на крышу.
ДТП в Киеве в Соломенском районе / Фото Полиции Киева
В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля – 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте. Водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 1,84 промилле. Правоохранители задержали 41-летнюю женщину,
– говорится в сообщении.
Результат "Драгер"-теста / Фото Полиции Киева
По данному факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.
Женщине, которая совершила ДТП, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с запретом управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.