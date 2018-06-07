Пьяная драка из-за аварии произошла в Киеве

Вечером 7 июня в Киеве на Соломенской площади произошло столкновение легковушки Audi, велосипеда и троллейбуса. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Правда, в этот же момент на остановке произошли пьяная драка.

Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"Изначально столкнулись велосипедист и Audi: водитель авто, избегая удара, зацепил троллейбус. Велосипедист не получил тяжелых травм, и участники вместе с полицией разобрались на месте", – отмечают журналисты.

Правда, в это же время на остановке произошла еще схватка, которую устроили пьяные прохожие.

"Пьяные зрители не сошлись по единой версии аварии, в результате чего патрульные усмирили двух дебоширов и доставили их в райотдел", – подчеркивается в посте.

Напомним, в ночь на 5 июня на железнодорожном вокзале в Николаеве военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили пожилого волонтера.