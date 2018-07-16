Пьяная компания на флагманском внедорожнике устроила перепалку с полицией в Киеве

Ночью на 16 апреля в Киеве на бульваре Шевченко произошел конфликт между молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения и работниками полиции. В результате правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и одеть на злоумышленников наручники.

Как предварительно подчеркивают в полиции, их сотрудники остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, поскольку тот нарушил правила дорожного движения, передает ресурс "Информатор".

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Правоохранители отмечают, что мужчины, которые находились в автомобиле, были с явными признаками алкогольного опьянения.

Человеку, который предварительно был за рулем, предложили пройти тест на алкгоголь, однако от этого он отказался. Был составлен административный материал. Пассажиры автомобиля утверждали, что за рулем находился водитель, который затем скрылся из машины.

По словам журналистов, именно после этого и произошел конфликт, в ходе которого полицейские использовали слезоточивый газ и на двоих вынуждены были одеть наручники.

Заметим, что одному из задержанных стало плохо и потребовалась помощь медиков, однако тот от госпитализации отказался.

Сейчас подробности инцидента выясняются. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа.

Видео конфликта между пьяной компанией и полицией в Киеве