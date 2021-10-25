В сети появилось видео, где хорошо виден этот инцидент. О том, что люди на записи являются правоохранителями, сообщили журналистам анонимные источники.

Заметьте Полицейская драка в Днепре: что о ней говорят главные участники – сержант и его руководитель

Бросил и бил лежащего

Потерпевший, которого зовут Александр, в заведении отдыхал с женой. Затем один из полицейских начал диалог с женщиной и поэтому началась перепалка.

Правоохранители якобы начали обзывать и унижать мужчину. Затем один из них его повалил на пол и начал бить. Вероятно, это был служащий ДСР Дмитрий Любичев. Следует отметить, что незадолго до этого потерпевший вытащил из кармана предмет, похожий на нож.



Правоохранитель, который якобы бил мужчину / Фото Police Control

Анонимные источники также сообщили, что на месте происшествия также присутствовал начальник одного из отделов Управления стратегических расследований Евгений Смаль. Однако он якобы не контролировал своих подчиненных.

Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий по этому инциденту в полиции Харьковщины. Однако там пообещали предоставить информацию позже.

Драка с правоохранителями в клубе: смотрите видео Police Control

Другие инциденты в ночных клубах