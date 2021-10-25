В сети появилось видео, где хорошо виден этот инцидент. О том, что люди на записи являются правоохранителями, сообщили журналистам анонимные источники.
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Бросил и бил лежащего
Потерпевший, которого зовут Александр, в заведении отдыхал с женой. Затем один из полицейских начал диалог с женщиной и поэтому началась перепалка.
Правоохранители якобы начали обзывать и унижать мужчину. Затем один из них его повалил на пол и начал бить. Вероятно, это был служащий ДСР Дмитрий Любичев. Следует отметить, что незадолго до этого потерпевший вытащил из кармана предмет, похожий на нож.
Правоохранитель, который якобы бил мужчину / Фото Police Control
Анонимные источники также сообщили, что на месте происшествия также присутствовал начальник одного из отделов Управления стратегических расследований Евгений Смаль. Однако он якобы не контролировал своих подчиненных.
Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий по этому инциденту в полиции Харьковщины. Однако там пообещали предоставить информацию позже.
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Другие инциденты в ночных клубах
- Ночью 4 октября сообщили, что произошла массовая драка в харьковском клубе Galaktika. Там группа людей избила 2 парней, которых забрала скорая. Какие у них были ранения – неизвестно. Однако обнародовали видео, на котором видно окривавленую сторону одного из них.
- В Одессе 8 августа в пляжном ночном клубе Seagull Beach Club мужчина избил администратора заведения. Он для этого использовал палку, которой проломил потерпевшему голову. Это произошло, потому что злоумышленник не хотел оплачивать аренду шезлонга.
- 26 июля сообщили, что в днепровском ночном клубе Bartolome произошла драка, в которой пострадали 2 мужчин. Их избили прямо на танцплощадке, но охранники заведения практически никак не реагировали.