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      Пьянка двух украинцев в Польше закончилась кровавой резней: детали

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      В Польше украинец во время пьянки зарезал своего соотечественника / odessa.politeka.net

      В одном из хостелов польского города Лодзь двое украинцев устроили резню во время распития алкогольных напитков. Из-за ножевого ранение 24-летний гражданин Украины умер в больнице.

      Кровавая резня произошла в пятницу вечером, 13 декабря, сообщает издание Onet.pl.

      К слову: Украинец в Польше планировал совершить теракт: его задержали спецслужбы

      Во время вечеринки 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего соотечественника. Того доставили в больницу, где он впоследствии и умер от полученной травмы.

      Полиция сообщила, что в организме злоумышленника обнаружили большую дозу алкоголя.

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      14 декабря
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Алкоголь Новости Польши Убийство Новости Украины
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