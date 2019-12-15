Пьянка двух украинцев в Польше закончилась кровавой резней: детали
В одном из хостелов польского города Лодзь двое украинцев устроили резню во время распития алкогольных напитков. Из-за ножевого ранение 24-летний гражданин Украины умер в больнице.
Кровавая резня произошла в пятницу вечером, 13 декабря, сообщает издание Onet.pl.
К слову: Украинец в Польше планировал совершить теракт: его задержали спецслужбы
Во время вечеринки 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего соотечественника. Того доставили в больницу, где он впоследствии и умер от полученной травмы.
Полиция сообщила, что в организме злоумышленника обнаружили большую дозу алкоголя.
новости о украинцах в польше:
-
-
-
-
9 дек 2019В Польше жестко убили двух украин цев
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии