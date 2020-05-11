Пьяное бегство на авто от полиции в Харькове: за рулем был участник стрельбы на Клочковской

В Харькове патрульные за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Škoda Octavia. Водитель машины оказался пьяным. Кроме того, его пассажир сел за руль и скрылся с места инцидента, когда полиция проводила допрос о нарушении. По информации СМИ, за рулем находился Иван Козявин. Это тот самый 5-й участник перестрелки на улице Клочковской, которая произошла 25 октября 2019 года.

Полиция устроила погоню за автомобилем Škoda

Остановили нарушителя правоохранители примерно в 1 час ночи 10 мая. Инцидент произошел на проспекте Гагарина. Об этом пишут харьковские СМИ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

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Также полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Правда, тот в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения соответствующего теста. В конце концов на водителя патрульные составили административный протокол по статье об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Пока правоохранители общались с водителем, пассажир, находившийся в автомобиле Skoda, сел за руль и быстро уехал. Патрульные начали преследовать автомобиль, но, к сожалению, догнать и остановить его не удалось. Сам злоумышленник пытался скрыться через кольцевую дорогу города.

В соцсетях сообщают, что у патрульных закончилось топливо, поэтому они не смогли догнать водителя и он скрылся. В полиции уверяют, что топливо было, просто не удалось остановить машину.

Издание Police Control Ukraine пишет, что этот мужчина также был пьян и вел себя неадекватно – в частности, когда машину остановила полиция, он начал выбрасывать из машины на землю банки с огурцами.

Кроме того, во время погони злоумышленник сбил патрульного, но в пресс-службе УПП в Харьковской области уверяют, что наезда не было.

Сейчас в полиции устанавливают, кто управлял автомобилем Škoda Octavia и не выполнил законное требование об остановке машины.

Смотрите видео погони за нарушителем на Гагарина в Харькове

За рулем находился Иван Козявин: это участник перестрелки на Клочковской

Как сообщает издание Police Control Ukraine со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водителем Skoda Octavia оказался Иван Козявин. Журналисты добавляют, что это 5-й участник перестрелки в Харькове на Клочковской, которая произошла 25 октября 2019 года.

По их информации, Козявин является одним из основателей компании "Жемчужина Слобожанщины". Согласно официальным источникам, она занимается выращиванием зерновых культур. Среди учредителей также фигурирует Георгий Исаков. Именно человек с такими именем и фамилией является виновником перестрелки на Клочковской

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Данные о фирме "Жемчужина Слобожанщины"



Участники стрельбы на Клочковской в Харькове

СМИ добавляют, что вышеупомянутая Škoda находится на кредите, а официально ей управляет какой-то Завгородько Денис Владиславович. Он играет в харьковском хоккейном клубе "Витязь". Судя по фото, он – очень похож на товарища Козявина.



Денис Завгородько



Škoda Octavia, которая на проспекте Гагарина скрывалась от полиции

Что известно о стрельбе на Клочковской в ​​Харькове

Перестрелка между тремя людьми произошла днем ​​25 октября 2019 года. В результате Исаков получил серьезное ранение, а его правая рука Владимир Борох по прозвищу "Тайсон" погиб на месте. Относительно нападающего, то стрелял в них 47-летний уроженец оккупированной Горловки Алексей Титов. Он пытался скрыться от полиции на авто Toyota RAV4, однако отъехал на несколько километров, бросил машину и поджег ее. Также здесь он оставил свое оружие. Полиция продолжила преследовать злоумышленника, а когда его догнала, тот достал гранату и подорвал себя.

"Тайсон" и "Жора" – лидеры харьковской преступной группировки "Оплот". Ее возглавлял в свое время "антимайдановец" Евгений Жилин, но последнего несколько лет назад застрелили в России в кафе "Ветерок". Относительно "Оплота", то эта организация имеет отношение к оккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, Борох и Исаков являются фигурантами по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вероятной причиной стрельбы могла стать ссора – интересно, что Исакова, Бороха и Титова за несколько часов до инцидента заметили в одном из кафе. В полиции говорят, что нападающий уже ждал на парковке своих вероятных жертв.

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