Копы задержали нетрезвого экс-главу полиции в Запорожской области
Полиция задержала за езду в нетрезвом состоянии бывшего главы ГУНП в Запорожской области Олега Золотоношу. В сеть даже "слили" видео его допроса, на котором отчетливо проявляется состояние задержанного.
О задержании Олега Золотоноше пишет телеграмм канал Teza.
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На этот раз пьяным водителем оказался бывший глава Нацполиции Запорожской области Олег Золотоноша. Судя по видео, господин Олег очень хорошо "отдохнул" перед тем, как садиться за руль,
– пишет Teza.
В то же время непонятно, где именно задержали Олега Золотоношу – в Запорожье или в Днепре, где он сейчас работает в Государственном университете внутренних дел. В социальных сетях есть версия, что задержание произошло в Киеве.
На опубликованных кадрах человек с не совсем понятной речью просит, чтобы ему развязали руки. Вместо этого он обещает, что "сядет спокойно".
Допрос задержанного Олега Золотоноши: смотрите видео
Кто такой Олег Золотоноша
- В 2017 – 2018 годах он возглавлял управление полиции в Запорожской области. С 2015 года он работает проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.
- Согласно декларации, Золотоноша вместе с женой Татьяной и тремя дочерьми живет в Слобожанском, под Днепром.
- Олег Золотоноша ездит на Hyundai Accent 2011 года, стоимость которого стартует от 8 тысяч долларов. Его жена – на Toyota Camry 2016 года, что стоит минимум 15 тысяч долларов.