Полиция задержала за езду в нетрезвом состоянии бывшего главы ГУНП в Запорожской области Олега Золотоношу. В сеть даже "слили" видео его допроса, на котором отчетливо проявляется состояние задержанного.

О задержании Олега Золотоноше пишет телеграмм канал Teza.

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На этот раз пьяным водителем оказался бывший глава Нацполиции Запорожской области Олег Золотоноша. Судя по видео, господин Олег очень хорошо "отдохнул" перед тем, как садиться за руль,

– пишет Teza.

В то же время непонятно, где именно задержали Олега Золотоношу – в Запорожье или в Днепре, где он сейчас работает в Государственном университете внутренних дел. В социальных сетях есть версия, что задержание произошло в Киеве.

На опубликованных кадрах человек с не совсем понятной речью просит, чтобы ему развязали руки. Вместо этого он обещает, что "сядет спокойно".

Допрос задержанного Олега Золотоноши: смотрите видео

Кто такой Олег Золотоноша