Об этом сообщили журналистам анонимные источники в полиции. Однако официального подтверждения этого пока нет.

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Ректору, который якобы был за рулем, 67 лет. Сначала признаки алкогольного опьянения патрульные заметили при общении со злоумышленником. Поэтому мужчину попросили пройти тест на "драгере".

Устройство показало, что в крови – 0,65 промилле алкоголя при максимально разрешенных 0,2. Какова была причина остановки этого авто – неизвестно. Вероятно, манера вождения пьяного водителя просто показалась патрульным подозрительной.

Сейчас журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение или опровержение этой информации. Однако в приемной ректората просят обратиться позже.

Другой пьяный за рулем

В Киеве 3 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины и поехал "кататься" по столице. Однако поездка завершилась, когда его Audi протаранила несколько припаркованных авто. В аварии получили травмы и попали в больницу 2 человека.

Когда прибыли правоохранители, оказалось, что злоумышленник ушел с места аварии. Его обнаружили в кафе неподалеку от дороги. Поскольку опьянение было крайне сильное, виновника аварии пришлось также передать врачам скорой. ​

Что известно об этом вузе "Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры" основали еще в 1930 году. Это высшее учебное заведение имеет 4 уровень аккредитации. В академии обучаются примерно 8 500 студентов и работают почти 660 преподавателей. Среди них 265 являются кандидатами наук, а 78 профессорами и докторами наук.



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