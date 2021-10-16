Поэтому водитель вышел из кабины и вмешался в эту ситуацию. Видео инцидента опубликовал 16 октября телеграм-канал "Харьков 1654".

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Машинист метро в Харькове побил пьяного пассажира

В Харькове мужчина во время движения поезда пил пиво в метро. Впоследствии он стал приставать к людям, а также ударил по зеркалу в вагоне.

Пьяный пассажир устроил беспорядок в салоне. В частности разлил на пол алкоголь. Очевидцы сняли на видео, как машинист не выдержал такого поведения. Он остановил поезд, зашел в вагон и решил "наказать" нарушителя.

Мужчина сначала сделал ему замечание, а затем между участниками конфликта началась драка. При этом никто из людей не вмешался в схватку.

После этого машинист вернулся в свою кабину, и поезд двинулся дальше.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Машинист метро избил пассажира в вагоне: смотрите видео

В соцсетях сообщили, что на следующей станции полиция задержала пассажира, который был в состоянии алкогольного опьянения.

По информации местных СМИ, машиниста временно отстранили от работы. В отношении него начата служебная проверка.

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