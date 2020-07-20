"С*ка, бл*дь, черные": пьяные молодчики в Киеве напали на африканских студентов
Драка со стрельбой в Киеве 19 июля произошла на проспекте Гонгадзе, 32. Причиной конфликта, вероятно, был цвет кожи: так заявили пострадавшие – трое африканских студентов из Демократической Республики Конго.
Трое африканских студентов – которые, к слову, общались со свидетелями и полицией на украинском языке – рассказали, что вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой. Об этом написали в телеграмм-канале "Киев Оперативный".
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Только автомобиль приехал и студенты в него сели, как внезапно прибежали пятеро мужчин, вытащили африканцев и избили их. Также они разбили лобовое стекло автомобиля.
Нападавшие разбили лобовое стекло автомобиля такси / Фото "Киев Оперативный"
Известно даже о стрельбе, но кто в кого стрелял – не понятно. Полиция, однако, гильзы на месте инцидента обнаружила.
На месте нападения нашли несколько стреляных гильз / Фото "Киев Оперативный"
И все это происходило под возгласы "с*ка, бл*дь, черные, что вы здесь ищете?"
Свидетели вызвали полицию, а напавшие убежали, услышав сирены. Однако недалеко – правоохранители нашли их в лесу и как раз в тот момент, когда они обсуждали, как "наказали приезжих".
Компанию вероятных нападавших нашли в лесу правоохранители / Фото "Киев Оперативный"
Свидетели, фото и видео показывают, что подозреваемые в нападении, скорее всего, находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Конфликт с африканцами объяснили тем, что никогда раньше не видели людей с таким цветом кожи, а потому решили поближе с ними познакомиться.
Пострадавшие – студенты из Демократической Республики Конго / Фото "Киев Оперативный"
В инциденте разбирается полиция, следственные действия продолжаются.
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