Драка со стрельбой в Киеве 19 июля произошла на проспекте Гонгадзе, 32. Причиной конфликта, вероятно, был цвет кожи: так заявили пострадавшие – трое африканских студентов из Демократической Республики Конго.

Трое африканских студентов – которые, к слову, общались со свидетелями и полицией на украинском языке – рассказали, что вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой. Об этом написали в телеграмм-канале " Киев Оперативный ".

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Только автомобиль приехал и студенты в него сели, как внезапно прибежали пятеро мужчин, вытащили африканцев и избили их. Также они разбили лобовое стекло автомобиля.



Нападавшие разбили лобовое стекло автомобиля такси / Фото "Киев Оперативный"

Известно даже о стрельбе, но кто в кого стрелял – не понятно. Полиция, однако, гильзы на месте инцидента обнаружила.



На месте нападения нашли несколько стреляных гильз / Фото "Киев Оперативный"

И все это происходило под возгласы "с*ка, бл*дь, черные, что вы здесь ищете?"

Свидетели вызвали полицию, а напавшие убежали, услышав сирены. Однако недалеко – правоохранители нашли их в лесу и как раз в тот момент, когда они обсуждали, как "наказали приезжих".



Компанию вероятных нападавших нашли в лесу правоохранители / Фото "Киев Оперативный"

Свидетели, фото и видео показывают, что подозреваемые в нападении, скорее всего, находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Конфликт с африканцами объяснили тем, что никогда раньше не видели людей с таким цветом кожи, а потому решили поближе с ними познакомиться.



Пострадавшие – студенты из Демократической Республики Конго / Фото "Киев Оперативный"

В инциденте разбирается полиция, следственные действия продолжаются.