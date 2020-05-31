На Холодной горе, в Харькове, компания пьяных подростков избила учителя истории из поселка Песочин.

Произошло это поздно вечером в субботу, 30 мая, со ссылкой на телеграмм канал "Харьков News" сообщает 24 канал.

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Известно, что подростки, которые сначала употребляли спиртные напитки, а потом избили мужчину, живут в городе Мерефа Харьковской области.

Пострадавшего учителя зовут Станислав Щербак. О нем хорошо отзываются знакомы: говорят, что он – спокойный и даже "мухи не обидит".

Подростки избили мужчину в Харькове / Скриншот поста в Телеграме

На видео, которое опубликовал в Инстаграме один из участников избиения, видно учителя, который пытается зайти в автобус. Вдруг подбегает парень и бьет его ногой в лицо.

Избиение учителя в Харькове: смотрите видео

Подростки часто публикуют видео издевательств

Случаев, когда подростки издеваются над другими и публикуют это в соцсетях, немало. В начале мая в Днепре 15-летний парень с криками "Я – миллионер!" открыл огонь из травматического пистолета по машинам и людям. Стрельбу подросток вживую транслировал в Инстаграме.

А в Черноморске Одесской области несовершеннолетние выложили в интернет видео, на котором издеваются над девочкой с особыми потребностями. Одна из хулиганок побила девочку, а ее подруги – подстрекали ее к жестоким действиям.