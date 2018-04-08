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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пьяные молодчики перед Пасхой с пистолетом развлеклись в Киеве: пострадали несколько квартир

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Днем 7 апреля в Киеве на улице Василия Липковского пьяная компания устроила стрельбу по окнам соседних домов из пистолета. В частности, пострадали квартиры в двух многоэтажках.

Как сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, окно одной из квартир имело характерные повреждения, вероятно, от выстрела, а в другой квартире предмет, похожий на шар к патрону, застрял в стене балкона.

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Патрульные полицейские, прибывшие на место инцидента, выяснили, что вероятные злоумышленники могут находиться в одной из квартир дома на улице Кудряшова, и, скорее всего, именно оттуда устроили стрельбу. Лица, которые находились в указанной квартире, не шли на контакт с полицейским. Впрочем, после длительных переговоров, все же открыли дверь. Патрульные совместно с работниками Соломенского управления полиции задержали вероятных злоумышленников – двух мужчин и женщину. Все задержанные явные признаки алкогольного опьянения,
– рассказывают в полиции.

Кроме того, по словам правоохранителей, в помещении вероятных стрелков, с помощью кинологов со служебными собаками, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, – с него, вероятно, и осуществляли выстрелы.

Сейчас с задержанными работают следователи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Также пресс-служба патрульной полиции опубликовала соответствующие фото.

Теги: Оружие Криминальные новости Новости Украины Фотоновости Новости Киева Алкоголь
Источник: 24 Канал
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